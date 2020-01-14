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  4. Güzelliği için Brezilya’dan Denizli’ye geldi

Güzelliği için Brezilya’dan Denizli’ye geldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Brezilya’da yaşayan Maria RosaFerrairi do Santos güzelliği için Denizli’yi tercih etti.

Güzelliği için Brezilya’dan Denizli’ye geldi

Brezilya’da yaşayan Maria RosaFerrairi do Santos güzelliği için Denizli’yi tercih etti. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde Plastik ve Estetik Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Kenan Akbaş, vücut şekillendirme operasyonu ile genç kadını yepyeni ve doğal bir görünüme kavuşturdu.
Son dönemde artan kilolarından ve bozulan vücut şeklinden dolayı mutsuz olan Santos’un adresi Op. Dr. Kenan Akbaş oldu. Daha önce yurt dışında birkaç kez ameliyat olan ve vücudu daha da bozulan Santos’a, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ de vücut şekillendirme operasyonu ( Sırt- Bel Liposuction, Karın ve Popo Estetiği) yapıldı.
Dr. Akbaş’ın başarılı ameliyatı ile Santos, istediği görünüme ve doğal hatlara sahip oldu.
Op.Dr. Kenan Akbaş’ın adını Brezilya’dan duyduğunu dile getiren Santos, “ Türkiye ziyaretimi planlarken özellikle fazla kilolarım ve estetik görünümüm ile ilgili doktor araştırmaya başladım. Araştırmalarım sırasında Dr. Akbaş’ı buldum ve sosyal medya üzerinden kendisiyle iletişime geçtim. Kendisi benimle yakından ilgilenerek korkularımı yenmeme yardımcı oldu ve Denizli’ye gelme kararı aldım” diye konuştu.

Denizli’yi gezme fırsatı yakaladım
Denizli’ye ilk kez gelen ve taburcu olduktan sonra kenti gezme fırsatı bulan Santos, “ Özellikle Pamukkale’yi çok beğendim ayrıca Denizli’nin yöresel lezzetlerini de tatmış oldum. Beni evimde hissettirdikleri için Op. Akbaş’a, Yüksel Kandemir’e, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Ekibine, Cerrahi Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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