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Güzelliğin önemli unsuru: Kaşlar

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 31.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

Uzman Dr. Jale Şenyurt, “Kaşlar, gözlerin ve yüzün güzelliğini belli ediyor, yüz bütünlüğünü ve ifadesini sağlıyor. Kusursuz kaşlara kaş ekimi ile kavuşmanız mümkün” dedi.

Güzelliğin önemli unsuru: Kaşlar

Uzman Dr. Jale Şenyurt, güzelliğin önemli unsurunun kaşlar olduğunu söyledi. Estetik görünümüne önem veren ve bakımına düşkün kişiler kaşlarının bakımına da dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Dr. Şenyurt, “Çünkü kaşlar yüzde ifadeyi etkileyen önemli bölgelerden biridir. Kaşlar deyince her ne kadar akla ilk olarak kadınlar gelse de aslında erkekler için de kaşlar gür, hacimli ve güzel görünmesi önemlidir. Ama kaş dökülmesi ve kaş seyrekliği sorunu bayanlarda daha çok görülür” diye konuştu.

Dr. Şenyurt, kaş dökülmesi ve kas seyrekliği bir çok kişi için can sıkıcı sorun olduğunu vurgulayarak, “Kaş dökülmesi sorunu doğuştan gelmeyen kaşlarda sonradan gelişen azalmayı ve kaybıdır. Kaş seyrekliği ise doğuştan ince ve seyrek kaşlara sahip olmaktır. Kaş dökülmesi yanlış kaş aldırma, kaşlarla oynama, stres, yetersiz beslenme, hormonal değişimler, troid hastalığı, yanlış ürün kullanımı gibi sorunlar nedeniyle oluşabilir. Kaş dökülmesi ve seyrekliği sorunu çözümsüz değildir.

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Kaş ekimi ile kusursuz kaşlara sahip olmak zor değil. Kaş ekiminde, FUE tekniği uygulanarak ense bölgesinden kaş açıklığı için gerekli olan greftler tek tek saç ekim robotu yada mikromotor ile alınırlar. Alınan saç köklerinin yerleştirileceği kaş bölgesi lokal anestezik ilaçlarla uyuşturulur. Kaş ekimi yapılacak olan bölgeye lateral slit ile mikro kanallar açılır. Açılan kanallara konusunda uzman doktor ve sağlık personeli tek tek ekim işlemini gerçekleştirirler. Kaştaki travma izi son derece rahatsız edici olmaktadır. Küçücük bir iz dahi olsa yüz bölgesinde en dikkat çekici nokta olmaktadır. Kalem ve kalıcı makyajla kapatılsa da kalıcı ve doğal çözüm kaş ekimidir” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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