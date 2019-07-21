Güzelliğinize gölge düşmesin vücudunuzdaki morluklardan bu önerilerle kurtulun

Morluk olarak adlandırdığımız bu yaralar aslında derinin altındaki kılcal damarlarda meydana gelen kanamalar sonucunda oluşur. Genelde önemsiz gibi görünse de, vücuda yayılan morluklar mutlaka bir doktora gösterilmelidir. Ancak ufak olmasına rağmen görüntüsüyle can sıkan morluklardan ev ortamında kurtulmak mümkün.

BUZ UYGULAMAK

Çarptığınız bölgeye mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde buz uygulamak morarmanın önüne geçmek için en etkili yöntemlerden birisidir. Buz, kanayan kılcal damaları daraltarak, kan akışını azaltır ve bir süre sonra kanamanın durmasını sağlar. Çarptığınız noktaya günde birkaç defa, 10 ila 20 dakika arasında buz uygulayabilirsiniz.

ISI UYGULAMAK

Isı uygulama işlemine geçmeden önce çarptığınız bölgeyi bir minder veya battaniyenin üstüne koyarak yükseltin. Isı kaynağı olarak elektrikli battaniye gibi ısıtıcılar yerine, yeniden kullanılabilen sıcak su torbaları tercih edilmelidir. Nemli ısı kaynaklarının, diğer ısı kaynaklarından daha iyi iş gördüğünü unutmamak lazım. Isı uygulama yöntemini buz uyguladıktan hemen sonra tatbik etmenin daha iyi sonuçlar verdiği söylenmektedir. Ancak buz ağrılara veya acının artmasına neden oluyorsa, sadece ısı uygulamak da seçenekleriniz arasında.