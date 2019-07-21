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Güzelliğinize gölge düşmesin vücudunuzdaki morluklardan bu önerilerle kurtulun

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 21.07.2019 00:26 | Son Güncelleme

Biri geçti, iyileşti derken yenisi eklenerek vücudumuzun ayrılmaz parçaları haline gelen morlukları, günlerce hatta haftalarca taşımak zorunda kalıyorduk. Ta ki, bu önerileri öğrenene kadar. Çarpma, düşme gibi nedenlerle oluşan çürüklerden kurtulmak için bu basit ama etkili önerileri uygulamanızda fayda var.

Güzelliğinize gölge düşmesin vücudunuzdaki morluklardan bu önerilerle kurtulun

Morluk olarak adlandırdığımız bu yaralar aslında derinin altındaki kılcal damarlarda meydana gelen kanamalar sonucunda oluşur. Genelde önemsiz gibi görünse de, vücuda yayılan morluklar mutlaka bir doktora gösterilmelidir. Ancak ufak olmasına rağmen görüntüsüyle can sıkan morluklardan ev ortamında kurtulmak mümkün.

BUZ UYGULAMAK

Çarptığınız bölgeye mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde buz uygulamak morarmanın önüne geçmek için en etkili yöntemlerden birisidir. Buz, kanayan kılcal damaları daraltarak, kan akışını azaltır ve bir süre sonra kanamanın durmasını sağlar. Çarptığınız noktaya günde birkaç defa, 10 ila 20 dakika arasında buz uygulayabilirsiniz.

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ISI UYGULAMAK

Isı uygulama işlemine geçmeden önce çarptığınız bölgeyi bir minder veya battaniyenin üstüne koyarak yükseltin. Isı kaynağı olarak elektrikli battaniye gibi ısıtıcılar yerine, yeniden kullanılabilen sıcak su torbaları tercih edilmelidir. Nemli ısı kaynaklarının, diğer ısı kaynaklarından daha iyi iş gördüğünü unutmamak lazım. Isı uygulama yöntemini buz uyguladıktan hemen sonra tatbik etmenin daha iyi sonuçlar verdiği söylenmektedir. Ancak buz ağrılara veya acının artmasına neden oluyorsa, sadece ısı uygulamak da seçenekleriniz arasında.

DAĞ TÜTÜNÜ UYGULAMAK

Dağ tütünü bitkisi içeriğindeki maddeler sayesinde şişmeyi ve kızarıklıkları engelleyerek, morluğun yayılmasını önler. Dağ tütünü, diğer adıyla öküz gözü içeren merhemi veya jeli günde 1-2 kez kullanarak morluğu büyümeden engelleyebilirsiniz.

MAYDANOZ

Maydanoz yapraklarını suları çıkana kadar ezip morarmasını önlemek istediğiniz bölgenin her yerine sürün ve bir bandaj kullanarak sabitleyin. Bazı uzmanlar, maydanozun içeriğindeki maddelerin acıyı dindirdiğini, yanmayı geçirdiğini ve morluğu daha kısa sürede iyileştirdiğini söylemektedir.

SİRKE

Çarptığınız bölgeyi ılık suyla karıştırılmış sirkeyle birkaç dakika boyunca ovun. Sirke, derinin yüzeyindeki kan akışını hızlandırarak, kanın morarmış bölgede toplanmasını engeller.

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GÜNEŞLENMEK

Güneşteki ultraviyole ışınları kandaki morarmaya sebep olan bilirubin maddesini çözerek morarmanın önüne geçer. Çarptığınız bölgeyi 10-15 dakika boyunca güneşe maruz bırakmak bilirubin maddesinin çözülmesi için yeterlidir.

MASAJ

Morluğun ortaya çıktığı gün yaralanmış bölgeye ve çevresine yavaşça masaj yapmak vücudun kendini daha çabuk iyileştirmesine yardım eder. Ancak yara dokununca çok fazla acı veriyorsa, kendinizi zorlamayın.

SÜLÜK

Bu yöntemde dikkat etmeniz gereken tek şey sülüğün çiftlikte yetiştirilmiş olması ve hastalık barındırmaması. En eski tedavi yöntemlerinden birisi olduğu için sıklıkla uygulanır. Moraran bölgeye yapıştırılan sülük, morluğa sebebiyet veren kalıntıları temizler. Sülüğün salyası bir ağrı kesici gibi görev yaparak ısırığı hissetmenizi engeller. Sülüğü teninizden ayırmak için birkaç damla alkol damlatmak yeterli olacaktır.

DOKTORA DANIŞMAK

Genelde zararsız olan morlukların bazıları ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu durumlarda yapacağınız en iyi şey bir doktora başvurmak. Eğer vücudunuzdaki morluklar bir çarpmaya bağlı olmadan kendiliğinden ortaya çıkıyorsa, morluklar çıkınca ateşiniz yükseliyorsa ve morluğun çevresinde yoğun bir baskı hissediyorsanız vakit kaybetmeden tıbbi yardım almalısınız.


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