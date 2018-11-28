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Güzellik Kraliçesi’ydi gerçek kraliçe oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 28.11.2018 08:28 | Son Güncelleme

Rusya'nın başkenti Moskova'da güzellik kraliçesi seçilen 25 yaşındaki Oksana Voevodina, 49 yaşındaki Malezya Kralı Beşinci Muhammed ile evlendi. Aile arasında yapılan düğün, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan lüks bir villada düzenlendi. Düğünde menüsünde alkol yer almazken, sadece ‘helal' yiyecekler tüketildi.

Yeni first lady, evlenmeden önce din değiştirip Müslüman oldu ve tesettüre girdi. Gelin Voyevodinaya Rus, damat ise Malezya ulusal kıyafetleri ile davetlilerin karşısına çıktı.

Güzellik kraliçesi, Malezya Kralı ile evlendi

Rus güzellik kraliçesi, yaptığı evlilikle Malezya’nın first lady’si oldu.
25 yaşındaki 2015 Moskova Güzeli Oksana Voevodina, 49 yaşındaki Malezya Kralı V. Muhammed ile evlenerek İslamiyet’e geçti.
Oksana Voevodina, daha önce Çin ve Tayland’da modellik yapıyordu.
Kral ile kendisinden 24 yaş küçük olan Voevodina’nın şatafatlı düğünü, 22 Kasım’da Moskova’nın Barvikha bölgesinde yapıldı.
2016 yılından beri Malezya’yı yöneten Kral ile Rus güzelin nasıl tanıştığı bilinmiyor.
Düğünden önce din değiştiren Oksana Voevodina, Rihana adını aldı ve tesettürlü fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.
Çiftin Rusya’da yapılan düğününde alkol tüketildiği ve tüm yiyeceklerin İslami usüllere göre hazırlandığı öğrenildi.
Plekhanov Rus Ekonomi Üniversitesi’nden mezun olan olan Rus gelin, verdiği bir röportajda, görünüşünün dikkat çekici olduğunun üniversite sıralarındayken farkına verdiğini anlattı.
Voevodina, “Lise yıllarında sınıfta en uzun ve en ince kişiydim. Bundan dolayı biraz üzülüyordum. Üniversitedeyken bunun benim güçlü yanım olduğunu fark ettim. Genç erkeklerin bana dikkatle baktıklarını gördüm. Şişman ve uzun olmayan kızlara göre bana daha fazla bakıyorlardı” dedi.
Güzellik yarışmasına katıldığı sırada bir erkek arkadaşı olmadığını söyleyen Voevodina, “Kalbim bana söylediğinde bir ilişkim olacak. Ama şimdiye kadar sessizlik var” dedi.
Voevodina ayrıca, “Bence erkek ailenin başı olmalı ve tabii ki kadından daha az para kazanmamalı” ifadesini kullandı.
Malezya Kralı da İngiltere’deki Oakham Okulu’nun ardından Oxford Üniversitesi’nde okudu. Ardından Londra’daki Avrupa İşletme Okulu’nda eğitim aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Oksana Voevodina güzellik kraliçesi Malezya Kralı

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