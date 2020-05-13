Güzellik rutininden eksik olmayan aloe vera nasıl çoğaltılır?

Mısırlılar aloe verayı yaklaşık 6000 yıl önce keşfetti. Bitki, esas olarak tıbbi katkıları için kullanıldı ve Mısırlılar sağladığı faydalardan ötürü buna “ölümsüzlük bitkisi” dedi. Cilt sağlığında, diyabette, yaraları iyileştirmede ve astımda kullanılan bu bitki içeriğinde birçok vitamin, enzim de dahil yaklaşık 75 farklı madde barındırıyor.

Peki ölümsüzlük bitkisi adı verilen aloe verayı etkili ve uzun ömürlü kullanmak ve yeni kökler oluşturmak için neler yapabiliriz? Yaprakların içindeki sıvı jeli çıkarmak için bu bitkinin nasıl hasat edileceğini bilmeniz önemlidir.

MUZ İÇİNE ALOE VERA KOYUN

Muzun aloe vera ile ne ilgisi var diyebilirsiniz. Ancak görüdkten sonra siz de denemeye koyulacaksınız. Aloe vera bitkisi yeni yapraklar yetiştiremez, bu nedenle bitkinin doğru şekilde kesilmesi önemlidir ve muz, yeni bir aloe vera bitkisi yetiştirmek için mükemmel bir meyvedir.

İŞTE YAPILIŞI!

Bir muzu tam ortasından kesin ve küçük bir kare elde edin. Evinizde bulunan hali hazırdaki aloe vera bitkisinden köküyle birlikte küçük bir parça alın yerleştirin ve en az bir gün bekletin. Muz kahverengiye dönecek ancak aloe vera parçasını muzdan çıkardığınızda, bitkinin birçok yeni kökü olduğunu göreceksiniz! Bu yeni kökleri de aloe vera toprağına ekebilirsiniz.



