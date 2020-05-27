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Güzellik standartlarına burnuyla meydan okudu! Destek mesajı yağdı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Küçük burunlar, dolgun dudaklar, keskin elmacık kemikler... Birbirine benzeyen binlerce kadını sosyal medyada sık sık görüyoruz. Ancak artık kadınların bedenleriyle barışmasını, çatlak izleriyle gurur duymasını güzellik standartlarına meydan okuması da bir gerçek. Tıpkı Holly Hopkins adındaki bu genç kadın gibi.

Güzellik standartlarına burnuyla meydan okudu! Destek mesajı yağdı

Medyanın ve markaların pompaladığı "ideal beden" ve "güzellik" algılarını sorgulayarak sarsan ve bu tanımların dışında kalan herkese ışık olan akım, Beden Olumlama Hareketi son birkaç yıldır binlerce kadının gündeminde.

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Artık büyük beden modeller podyumlarda daha çok tercih ediliyor, markalar web sitelerinde her bedenden kadına yer vererek tanıtım yapıyor. Artık güzellik algısı sıkı kalıplar içinde değil. Holly Hopkins adındaki genç kadın da güzellik kalıplarının daha da yıkılmasını isteyerek kavisli burnunun fotoğrafını paylaştı.

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Fotoğrafıyla binlerce retweet ve beğeni alarak viral olan Holly, Twitter hesabında yazdığı notta, yıllarca burnunu gizlemek zorunda kaldığını, burnunun görüntüsünden nefret ettiğini, kendine güvenmediğini ancak artık güzellik kalıplarının yıkılması gerektiğinin altını çizerek yan profil görüntüsünü artık sevdiğini söyledi.

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Holly'nin bu paylaşımına binlerce kadından destek mesajı geldi. Kadınlar, fotoğraflarını paylaşarak vücut pozitifliğinin daha genişlemesi gerektiğinin altını çizdiler.

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