Güzellik ürünlerine para vermiyoruz evde yapıyoruz! Şampuan da yaptık, rimel de

Evde kendi güzellik ürünlerinizi yapmak, malzemeleri toplamak ve karıştırmak kadar basittir. Bunu yapmak paranızın cebinizde kalmasını ve en iyi şekilde görünmenizi sağlayacaktır! VÜCUT BAKIM ÜRÜNLERİ YAPIMI VÜCUT JELİ Bal, hindistancevizi yağı ve kastilya sabunu kullanarak yıkanın. Her bileşenden 89 mL kullanın. Bunları cam veya plastik bir kapta karıştırın. Ardından banyo lifinize koyup köpürtün ve vücudunuza uygulayın. İsterseniz, vücudunuza lavanta, nane, papatya veya portakal gibi hoş bir koku vermek için 10 ila 15 damla uçucu yağ da ekleyebilirsiniz. LOSYON Zeytinyağı kullanarak biraz vücut yağını karıştırın. Kendi losyonunuzu yapmak, içine yalnızca doğal içeriklerin girmesini sağlamanın harika bir yoludur, ancak zamanınız veya malzemeniz yoksa, losyon olarak zeytinyağı kullanın. Yağa güzel bir koku vermek için birkaç damla nane, lavanta, limon veya misk adaçayı esansiyel yağı eklemeyi deneyin. İpucu: Tercih ederseniz zeytinyağı yerine hindistancevizi yağı kullanmayı deneyin. Her ikisi de cildinizi nemlendirecek olsa da, hindistancevizi yağının zeytinyağından daha hafif bir kokusu vardır.

PEELİNG Eşit miktarda şeker ve yağ ile peeling yapın. 1/2 su bardağ şeker ve 1/2 su bardağı zeytinyağı veya hindistancevizi yağını cam veya plastik bir kapta karıştırın. Peelingi duşta cildinize uygulayın ve kuru, ölü cildi temizlemek için ovalayın. Vücudunuza hoş bir koku vermek için 1/2 çay kaşığı vanilya özütü ekleyin. YÜZ MASKESİ Mutfağınızdaki malzemeleri kullanarak bir yüz maskesi yapın. Yüz maskelerinin birçok farklı çeşidi vardır. Mutfağınızdaki yiyecekleri kullanarak bir yüz maskesi yapabilir ve bir güzellik malzemeleri mağazasında bulacağınız önceden hazırlanmış bir maske ile aynı sonuçları elde edebilirsiniz. Nemlendirici maske için 1/2 avokado, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın.

Gözenekleri en aza indiren bir maske için yumurta beyazlarını portakal suyu ve zerdeçal ile çırpın.

Sakinleştirici bir yüz maskesi için balı tarçın ve limonla karıştırın.

Kızarıklığı azaltan bir maske için çiğ yulafı bal ve ezilmiş muzla karıştırın. SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ YAPIMI ŞAMPUAN Eşit miktarda sabun ve su kullanarak basit bir şampuan oluşturun. 120 ml kastile sabunu ve 120 mL suyu plastik veya cam bir kaba dökün. Ardından sabunu ve suyu yavaşça karıştırarak birleştirin. Saçınızı ıslatın ve yaklaşık 15 ml saçınıza uygulayın. Parmak uçlarınızla yedirin ve her zamanki gibi durulayın.

Nemlendirici bir şampuan için 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın.

Kokulu bir şampuan oluşturmak için 2 ila 3 damla uçucu yağ ekleyin.

İpucu: Rahatlatıcı bir koku için lavanta esansiyel yağı, canlandırıcı bir koku için nane veya taze, temiz bir koku için limon eklemeyi deneyin. SAÇ KREMİ Mutfağınızdaki malzemeleri kullanarak kendi saç kreminizi karıştırın. 1 ezilmiş muz veya avokadoyu veya 120 ml sade, tam yağlı yoğurdu 1 çay kaşığı 5 ml hindistancevizi veya zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı 5 mL bal ile karıştırın. Saç kremini şampuanladıktan sonra saçınıza uygulayın. Yaklaşık 3 dakika bekletin, ardından tüm saç kremini çıkarmak için saçınızı iyice durulayın.

Bu karışımın oda sıcaklığında tutulmayacağını unutmayın. Hava geçirmez bir kaba koyun ve 1 haftaya kadar buzdolabında saklayın. Saçınızın çözülmesine yardımcı olması için saçınıza sıkabileceğiniz bir şey istiyorsanız, bu çözümü uygulayın. SAÇ SPREYİ Doğal bir saç spreyi için jelatin ve suyu birleştirin. 240 ml sıcak suya 1 çay kaşığı jelatin ekleyin. Jelatini çözülene kadar suya karıştırın. Suyu soğumaya bırakın ve ardından jelatin saç spreyini bir sprey şişesine aktarın. Gerektiği gibi ıslak veya kuru saça püskürtün.

Saç spreyini oda sıcaklığında yaklaşık 6 ay saklayabilirsiniz ancak, jelatin sudan ayrılabileceğinden her kullanımdan önce sallayın.