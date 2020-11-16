Güzellik uzmanı açıkladı: Sakın yapmayın! Her gün saçınızı yıkıyorsanız eğer...

New York merkezli bir güzellik salonu işletmecisi olan Julien Farel, GQ dergisine saç bakımıyla ilgili bilgiler verdi.

Farel, saçların her gün şampuanlanmasının yarardan çok zarar verdiğini tehlike çanlarının çaldığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: 'Saçın her gün yıkanması saç derisinin doğal yağlardan arınmasına neden olur. Bu da kuru, kırılgan ve narin saçlara neden olur. Ben 3 günde bir saçların yıkanmasını öneriyorum.'

HER GÜN YIKAMAYIN

Stilist Scott Miller'a göre, haftada sadece bir yıkama yeterli olabilir. 'Saçların her gün yıkanması saçları daha da yağlı hale getiriyor. Emin olun saçınıza bu şekilde daha fazla zarar veriyorsunuz. Spor salonunda ya da bir şantiyede çalışmıyorsanız her gün saç yıkamanıza gerek yok. Emin olun saçınızın iyileştiğini göreceksiniz' diye ekliyor.

