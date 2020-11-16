KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Güzellik uzmanı açıkladı: Sakın yapmayın! Her gün saçınızı yıkıyorsanız eğer...

Güzellik uzmanı açıkladı: Sakın yapmayın! Her gün saçınızı yıkıyorsanız eğer...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saçlarınızı her gün yıkayan biriyseniz eğer, bu öneriyi uygulamak sizin için oldukça zor olabilir. Çünkü İngiliz kuaföre göre saçların yıkanma sıklığı üç günde bir olmalı.

Güzellik uzmanı açıkladı: Sakın yapmayın! Her gün saçınızı yıkıyorsanız eğer...

New York merkezli bir güzellik salonu işletmecisi olan Julien Farel, GQ dergisine saç bakımıyla ilgili bilgiler verdi.

Farel, saçların her gün şampuanlanmasının yarardan çok zarar verdiğini tehlike çanlarının çaldığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: 'Saçın her gün yıkanması saç derisinin doğal yağlardan arınmasına neden olur. Bu da kuru, kırılgan ve narin saçlara neden olur. Ben 3 günde bir saçların yıkanmasını öneriyorum.'

HER GÜN YIKAMAYIN

Stilist Scott Miller'a göre, haftada sadece bir yıkama yeterli olabilir. 'Saçların her gün yıkanması saçları daha da yağlı hale getiriyor. Emin olun saçınıza bu şekilde daha fazla zarar veriyorsunuz. Spor salonunda ya da bir şantiyede çalışmıyorsanız her gün saç yıkamanıza gerek yok. Emin olun saçınızın iyileştiğini göreceksiniz' diye ekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Kirpik için vahşet! Asla vizon kirpik almamanız için 4 nedenKirpik için vahşet! Asla vizon kirpik almamanız için 4 neden
Başak burcu aylık burç yorumu Kasım 2020 Başak burcu aylık burç yorumu Kasım 2020
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi
MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük sırrı ortaya çıkıyor!
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük sırrı ortaya çıkıyor!
Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."
Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."
Paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Açıklama geldi
Paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Açıklama geldi
EDHO'da kim ölüyor? "Masada bir kişi fazla"
EDHO'da kim ölüyor? "Masada bir kişi fazla"
Yeni düşman ortaya çıkıyor! "Çukur'da taş üstünde taş bırakırsam..."
Yeni düşman ortaya çıkıyor! "Çukur'da taş üstünde taş bırakırsam..."
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Hangi kadının başına gelmedi ki? Krem sürmek...
Hangi kadının başına gelmedi ki? Krem sürmek...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
Kabak çekirdeği mucizesi! Her gün yarım bardak yediğinizde...
Kabak çekirdeği mucizesi! Her gün yarım bardak yediğinizde...
Her damlası mucize! Saçlarınızı hem parlatıyor, hem de...
Her damlası mucize! Saçlarınızı hem parlatıyor, hem de...
Tüm malzemeleri bırakın! İşte makyajsız güzel görünmenin sırrı
Tüm malzemeleri bırakın! İşte makyajsız güzel görünmenin sırrı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boşuna para harcamayın! 6 ay kalıcı Brezilya fönünü evde yapın...
Boşuna para harcamayın! 6 ay kalıcı Brezilya fönünü evde yapın...
Saçınızın rengini doğal yöntemlerle açma yöntemleri
Doğal yollarla saç rengi açma!
Kirpik için vahşet! Asla vizon kirpik almamanız için 4 neden
Kirpik için vahşet! Asla vizon kirpik almamanız için 4 neden
200 yıl önce keşfedildi! Şimdi 20 dakikada yapılıyor... Kadınları daha çekici gösteren yöntem
200 yıl önce keşfedildi! Şimdi 20 dakikada yapılıyor...
Sihirli dokunuş! Cebinizden beş kuruş çıkmadan kurtulacaksınız
Sihirli dokunuş! Cebinizden beş kuruş çıkmadan kurtulacaksınız
Boşuna para vermeyin! Bu derdin devası karnabahardaymış
Boşuna para vermeyin! Bu derdin devası karnabahardaymış
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.