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Güzellik uzmanı tek tek anlattı: Serenay Sarıkaya makyajı nasıl yapılır?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 15.01.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Ekranların sevilen oyuncusu Serenay Sarıkaya aşk hayatından tutun giydiklerine varana kadar merak ediliyor. Ancak genç oyuncu hakkında merak edilen şeyler bunlar sınırlı değil. Serenay Sarıkaya'nın makyajının nasıl yapıldığı da merak konusu.

Serenay Sarıkaya makyajına başlarken kullanacağımız malzemelerde dikkat etmemiz gereken ilk faktör özellikle fondötenin açık tonları tercih edilmesidir. Siz de kendi teninize uygun fondöten kullanarak bunu yakalayabilirsiniz. Güzellik uzmanı Ümit Gök bu konu ile ilgili olarak, fondöten konusunda doğru bir tercih yapmadığımız durumlarda makyajın bir maske görüntüsüne dönüşebileceğinin altını çizdi.
İşte adım adım güzel oyuncunun imzası haline makyajı.

SERENAY SARIKAYA MAKYAJI NASIL YAPILIR?

Serenay Sarıkaya'nın yüz makyajı için mankenimizin kendi tenine uygun bir fondöten kullanarak başlıyoruz. Bütün yüze eşit şekilde fondötenimizi dağıtıyoruz. Likit fondöten de kullanabilirsiniz. Cildiniz problemli ise, kapatıcılık oranı yüksek bir fondöten tercih edilmelidir.

Süngerinizde kalan fondöteninizi boynunuza doğru uygularsanız daha güzel bir görüntü olacaktır.

Fondöten uygulamasından hemen sonra bir pudra uygulanması gerekecektir. Pudranın amacı hem fondötenin parlaklığını almak hem de kalıcılığını uzatmak içindir. Bütün yüze pudra uygulamasını yapıyoruz. Pudra uygulamanızı yaptıktan sonra göz altınıza bolca pudra koyun. Bunun amacı ise far çalışmasından düşecek olan parçaların makyajınızı bozmamasıdır.

Serenay Sarıkaya kızıl kahve tonlarında farı, kaşlarına kadar sürer, biz de aynı şekilde uyguluyoruz. Gölgelendirmek için biraz daha koyu kahve bir far seçiyor ve gözleri çekik göstersin diye kaşa doğru uzatıyoruz.

Gözünüzü takip edecek şekilde, kalem ya da eye-liner tercih edebilirsiniz. Ben dumanlı bir görüntü olması için kalemle yumuşatıyorum.

Kirpik diplerinden geniş bir şekilde far uygulamamızı kahve tonları ile yapıyoruz.

Göz içine de beyaz bir göz kalemi çekeceğiz, bu uygulama gözün daha iri gözükmesini sağlamaktadır.

Rimel uygulamamıza geçtiğimizde kirpikleriniz kısaysa, takma kirpik uygulaması yapabilirsiniz. Sadece üst kirpiklere rimelleme yapacağım, alt kısımlarında fazla rimel kullanıldığında smokey görüntü gidecektir.

Serenay Sarıkaya göz makyajını bu şekilde tamamlamış bulunmaktayız.

SERENAY SARIKAYA ALLIK KULLANIMI

FONDÖTEN KULLANIMI

Serenay Sarıkaya makyajında özellikle fondöten olarak açık tonları tercih edebilirsiniz. Ama siz kendi teninize uygun fondöten kullanmalısınız. Aksi takdirde yüzünüzde bir maske görüntüsü olacaktır.Kendi teninizle aynı tonda bir fondöten ya da yarım ton açık veya yarım ton koyu bir ürün kullanabilirsiniz.

Göz makyajında uygulanan far tonları ise, kızıl kahveler, normal kahve ve koyu kahvedir.

Allık olarak şeftali tonlarında bir allık ve ruj olarak da sade,nude tonlar tercih edilmelidir.

SERENAY SARIKAYA DUDAK MAKYAJI

Serenay Sarıkaya'nın dudak makyajını yaparken soft renkleri tercih edeceğiz.

Göz makyajına ağırlık verdiğimiz için dudak makyajında nude tonlar kullanacağız. Öncelikli olarak kalemle dudak çizgisini belirginleştirip ruj uygulamamıza geçiyoruz.

Dudaklarınız inceyse dudak çizgisini biraz üst kısımdan yaparak daha kalın bir dudak görüntüsü elde edebilirsiniz.

Ruj açık renk olduğu için dudak daha dolgun gözükecektir. Açık renk rujlarda dudaklar her zaman daha dolgun gözükür.

Serenay Sarıkaya'nın dudak makyajını da bu şekilde tamamlamış olduk.

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