Güzellik uzmanı tek tek anlattı: Serenay Sarıkaya makyajı nasıl yapılır?

Serenay Sarıkaya makyajına başlarken kullanacağımız malzemelerde dikkat etmemiz gereken ilk faktör özellikle fondötenin açık tonları tercih edilmesidir. Siz de kendi teninize uygun fondöten kullanarak bunu yakalayabilirsiniz. Güzellik uzmanı Ümit Gök bu konu ile ilgili olarak, fondöten konusunda doğru bir tercih yapmadığımız durumlarda makyajın bir maske görüntüsüne dönüşebileceğinin altını çizdi.

İşte adım adım güzel oyuncunun imzası haline makyajı.

SERENAY SARIKAYA MAKYAJI NASIL YAPILIR?

Serenay Sarıkaya'nın yüz makyajı için mankenimizin kendi tenine uygun bir fondöten kullanarak başlıyoruz. Bütün yüze eşit şekilde fondötenimizi dağıtıyoruz. Likit fondöten de kullanabilirsiniz. Cildiniz problemli ise, kapatıcılık oranı yüksek bir fondöten tercih edilmelidir.

Süngerinizde kalan fondöteninizi boynunuza doğru uygularsanız daha güzel bir görüntü olacaktır.

Fondöten uygulamasından hemen sonra bir pudra uygulanması gerekecektir. Pudranın amacı hem fondötenin parlaklığını almak hem de kalıcılığını uzatmak içindir. Bütün yüze pudra uygulamasını yapıyoruz. Pudra uygulamanızı yaptıktan sonra göz altınıza bolca pudra koyun. Bunun amacı ise far çalışmasından düşecek olan parçaların makyajınızı bozmamasıdır.