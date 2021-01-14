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Kirpikleri dolgun göstermek için makyaj nasıl olmalı? Kirpiklerin iç kısmına kalem sürülürse...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 14.01.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Maskara, milyonlarca kadın makyaj rutininin temelini oluşturuyor ancak, çoğu kadın bu kullanışlı üründen tam olarak yararlanamıyor. Kirpiklerinizin gerçekten çok uzun ve dolgun görünmesini ister misiniz? İşte takip etmeniz gereken adımlar.

Maskara uygulamak kendi kendini açıklayıcı görünüyor. Ancak ne kadar kaliteli maskara kullanırsak kullanalım rimel düzgün uygulanmadığında istediğimiz sonucu ne yazık ki vermiyor. Peki kirpiklerimizi dolgun göstermek için neler yapmalıyız?

EN KLASİK YÖNTEMLERDEN BİRİ EYELINER

Kirpikleri dolgun göstermek için en klasik yöntemlerden bir tanesi eyeliner kullanmaktır. Fakat doğal kirpiklerin daha dolgun gibi gözükmesini göstereceğim.

Bunun için siyah, füme rengi far veya kalem ve eyeliner fırçası kullanılabilir. Eyeliner fırçası yoksa dudak kremi kullanılabilir ya da kalemin ucu iyice sivriltip sürülebilir.

KİRPİKLERİN İÇ KISMINA KALEM SÜRÜLÜRSE...

Kulak çubuğu ya da makyaj düzeltme çubuğunun yardımıyla kirpik diplerine eyeliner sürülür. Göz kapağını biraz kaldırıp, kirpiklerin iç tarafına da siyah kalem sürülebilir. Böylelikle kirpikler daha dolgun gözükür. Kirpik kıvırıcısı ile kirpikler kıvrılır, ardında da rimel sürülür.

Aynı şekilde alt kirpik diplerine de aynı uygulama yapılabilir. Ancak alt kirpikler daha seyrek olduğu için makyaj daha çok dikkat çeker, doğal durması için dağıtılmalıdır. Ardından alt kirpiklere de rimel sürülür.

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