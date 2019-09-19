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Güzellik uzmanlarına göre makyaj yaparken bu hataları çok sık yapıyoruz

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

Profesyonel makyaj sanatçılarına göre makyaj yaparken bu hataları çok sık yapıyoruz. Örneğin, fondöteni kol yerine boynunuzda denemeniz gerektiğini, aydınlatıcının burun ucuna uygulanmayacağını biliyor muydunuz? İşte işin uzmanlarına göre yaptığımız hatalar.

Güzellik uzmanlarına göre makyaj yaparken bu hataları çok sık yapıyoruz

Fondöteni kolunuz yerine boynunuzda deneyin. Çünkü boynunuzun rengi yüzünüze daha yakındır.

1

Allık sürdüğünüzde gülmeyin. Çünkü bu allığı yanlış yere sürmenize neden olur.

2

Aydınlatıcıyı burnunuzun ucuna sürmeyin bu tüm dikkati bu noktaya çeker. Bunun yerine burun köprüsüne uygulayın.

3

Mat bir ruju dudaklarınıza direkt uygulamadan önce dudak kremi sürün. Dudak kremi sayesinde dudaklarınız pul pul dökülmeyecek, çatlak bir görünüm almayacaktır.

4

Sıvı eyelinerı sadece üst göz kapaklarınıza uygulayın. Alt göz kapağına uygulamayın.

5

Cilt bakım ürünlerinizde mutlaka güneş korumalı ürünleri / kremleri kullanın. Bu erken yaşlanmanın önüne geçmenizi sağlayacak aynı zamanda cilt kanserinden koruyacaktır.

6

Yine kadınların yanlış yaptığı tercihlerden biri de yanlış fondöten seçimi. Kadınlar açık tenliyse koyu, koyu tenliyse açık renk fondötenlere yöneliyor ancak bu doğru değil. Seçim konusunda yardım alın ve uygun renkteki fondöteni seçin.

7

Tek bir göz fırçanız olmasın. Koyu renk bir far sürdüğünüzde aynı fırçayı açık renge batırıyorsanız istediğiniz tonu elde edemezsiniz. Bunun önüne geçmek için çok pahalı olmayan bir fırça seti satın alabilirsiniz.

8

Kaşlarınız birbirine çok yakın olmamalı. Doğru kaş çizimi için kalemi burnunuzun kenarına dikey olarak tutun ve ve kaşınızı çizin.

9

Mutlaka makyajınızı çıkarın makyajla uyumak cildinizi 7 günde yaşlandıracaktır.

10

Göz farı kullanırken sadece tek renk kullanmayın. Farklı renkler kullanmak daha dolgun ve pigmentli görünmeyi sağlayacaktır.

20

Makyaj için kullandığınız sünger ve fırçaları sıklıkla temizleyin. Cilt problemlerinin birçoğu yeterli temizlik olmadığından yaşanıyor.

21

Cilt tonunuza ve saç renginize uygun kaş kalemleri kullanın.

11

Aydınlatıcıyı tüm yüzünüze uygulamayın sadece yüzünüzün belli yerlerine uygulayın.

12

Bütün yüzünüze kontür yapmaya çalışmayın. En doğrusu kulağınızdan ağzınızın köşesine kadar bir çizgi hayal edin ve kontürü buna göre yapın.

13

Her zaman iki farklı fondöten tonuna sahip olmayı unutmayın. Yazın ve kışın tonlar farklı olabilir.

14

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