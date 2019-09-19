Güzellik uzmanlarına göre makyaj yaparken bu hataları çok sık yapıyoruz

Fondöteni kolunuz yerine boynunuzda deneyin. Çünkü boynunuzun rengi yüzünüze daha yakındır.

Allık sürdüğünüzde gülmeyin. Çünkü bu allığı yanlış yere sürmenize neden olur.

Aydınlatıcıyı burnunuzun ucuna sürmeyin bu tüm dikkati bu noktaya çeker. Bunun yerine burun köprüsüne uygulayın.

Mat bir ruju dudaklarınıza direkt uygulamadan önce dudak kremi sürün. Dudak kremi sayesinde dudaklarınız pul pul dökülmeyecek, çatlak bir görünüm almayacaktır.

Sıvı eyelinerı sadece üst göz kapaklarınıza uygulayın. Alt göz kapağına uygulamayın.

Cilt bakım ürünlerinizde mutlaka güneş korumalı ürünleri / kremleri kullanın. Bu erken yaşlanmanın önüne geçmenizi sağlayacak aynı zamanda cilt kanserinden koruyacaktır.

Yine kadınların yanlış yaptığı tercihlerden biri de yanlış fondöten seçimi. Kadınlar açık tenliyse koyu, koyu tenliyse açık renk fondötenlere yöneliyor ancak bu doğru değil. Seçim konusunda yardım alın ve uygun renkteki fondöteni seçin.

Tek bir göz fırçanız olmasın. Koyu renk bir far sürdüğünüzde aynı fırçayı açık renge batırıyorsanız istediğiniz tonu elde edemezsiniz. Bunun önüne geçmek için çok pahalı olmayan bir fırça seti satın alabilirsiniz.