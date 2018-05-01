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Güzellik yardımcılarının ömrü ne kadar biliyor musunuz?

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
MAKYAJ HABERLERİ  | 01.05.2018 09:32 | Son Güncelleme

Kadınların bakımlı ve güzel görünmek için en büyük yardımcıları makyaj malzemeleridir.

Güzellik yardımcılarının ömrü ne kadar biliyor musunuz?

Makyaj çoğu kadının güne başlarken vazgeçemediği bir rutini, kimi kadın ise özel-anlamlı zamanlarda yapılan bir güzellik uygulamasıdır. Ancak ne için ve ne zaman yapılırsa yapılsın makyaj yaparken, makyaj malzemesi seçerken, kullanırken ve saklarken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Makyaj malzemelerinin kalitesi cilt sağlığı için dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır. Bu nedenle makyaj malzemelerini alırken onları ne kadar süre ile kullanabileceğimizi bilmek gerekir.

Çok sevdiğiniz rujunuz, pudranız artık ilk günkü gibi değilse, rengi solduysa hem istediğiniz sonucu vermeyecek hem de sağlığınıza zararı olacaktır.

İşte sık kullanılan makyaj malzemelerinin ömrü ve saklanma koşulları;

Fondöten

Toz olanların dışında tüm fondötenler su bazlıdır yani bakteriye açıktır. İyi kalitede üretilmiş bir fondötenin ömrü, hiç açılmadan 1-1,5 sene, açıldıktan sonra ise 5-6 aydır. Pudra fondötenler akıcı kıvamlılara kıyasla daha uzun ömürlüdür. Açıldıktan sonra 1 yıl kadar kullanılabilirler.

Banyo gibi nemli ortamlar, ışıklı veya yüksek sıcaklık olan yerler fondötenin bozulmasını hızlandırır.

Bozulduğu nasıl anlaşılır?

Rengi değişir ve kötü kokmaya başlar. Kıvamı eskiye oranla daha koyudur, uygularken topçuklar oluşur. Bu durumlar varsa kesinlikle kullanmayın çünkü cilte tahrişlere, alerjiye neden olabilir.

Fondöteni her kullanımdan sonra ağzını silin ve kapağını sıkıca kapatın.

Pudra

Genel olarak 2 yıla kadar dayanabilir. Toz pudralar açıldıktan sonra 2 yıl, kompakt pudralar ise sadece bir yıla kadar süreyle dayanır.

Bazı pudralar içindeki bitkisel özler nedeniyle, çok az miktarda da olsa su içerebiliyor ve bakteri riski bulunuyor.

Bozulduğu nasıl anlaşılır?

Bozulan pudra, taş gibi sertleşir, kokusu ve rengi değişir.

Pudrayı banyoda, ışıklı, sıcak, nemli ortamlarda saklamayın ve her kullanımdan sonra kapağını kapatın.

Rimel

Kapağı açılmadan 2 yıl, açıldıktan sonra ise en fazla 6 ay dayanır.

Zamanı geçen bozulan rimel kurur. Her kullanımdan sonra kapağını sıkıca kapatmayı unutmayın.

Ruj

Rujlar, su içermedikleri için bakteri riski düşük ürünlerdir. Fakat sürekli ağızla temas ettiği için 1 yıl sonra yenisi ile değiştirmeniz gerekir. Ruj ve parlatıcılar yağ içerir.

Parlak renkli ve sedefli rujlar, açılmadan 2,5 yıl, açıldıktan sonra en fazla 6 ay dayanır. Pastel renkli ve mat rujlar ise, açılmadan 3 yıl, açıldıktan sonra en fazla 1 yıl kullanılabilir.

Bozulduğu nasıl anlaşılır?

Rujlar, zamanla kullanıldıkça bayat yağ gibi kokmaya başlar. Renk ve kokuları değişir, yumuşar ve yağlanır. Aynı zamanda dokusunda da değişiklik meydana gelir. Pigmentleri dudaklarınıza yaymanız zorlaşır. Dudak parlatıcısı ise topaklanmaya başlar.

Ruju en sağlıklı şekilde saklamak istiyorsanız, aşırı sıcak veya soğuk ortamlardan uzak tutun.

Oje

Açılmadan en az 1 yıl, açıldıktan sonra 8-9 ay kullanılabilir.

Bozulduğu nasıl anlaşılır?

Akıcılığını yitirip koyulaşır, renk verici madde solüsyondan ayrılıp şişenin dibine çöker, rengi değişir, parlaklığını yitirir.

Her kullanımdan sonra şişe ağzını asetonla temizleyin ve plastik bir kutunun içinde buzdolabının alt bölmesinde saklamak gerekir.

Kapatıcı

Kapatıcı cildinizdeki lekeleri örter. Kapatıcının rengi değişmişse bozulduğunun göstergesidir. Toz ve stick kapatıcılar 2 yıla kadar dayanabilirken likit olanlar 1 yıl dayanabilir. Bu süreden uzun kullanılan kapatıcılar ciltte lekelenme gibi sorunlara neden olabilir.

Allık

Toz veya krem allıkları genelde 1 yıllık sürelerde değiştirmeniz yerinde olur. Allık fırçalarını sık sık temizlemek ve kuru bir yerde saklamak da bakteri oluşmaması açısından önemlidir.

Göz Farı

Göz farları 3-4 ayda bir değiştirilmelidir. Aksi halde gözlerde kaşıntı ve kızarıklık yaşanabilir. Bu arada krem farlarda bakteri riskinin daha yüksek olduğunu da unutmamak gerekir.

Göz Kalemi

Likit ya da kalem her ikisi de 3-4 ayda bir değiştirilmelidir. Gözlerimiz hassas yerler olduğu için bakteri riskini de düşünüp ona göre davranmakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
kozmetik ürünlerin ömrü makyaj malzemeleri

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