Güzellik yardımcılarının ömrü ne kadar biliyor musunuz?

Makyaj çoğu kadının güne başlarken vazgeçemediği bir rutini, kimi kadın ise özel-anlamlı zamanlarda yapılan bir güzellik uygulamasıdır. Ancak ne için ve ne zaman yapılırsa yapılsın makyaj yaparken, makyaj malzemesi seçerken, kullanırken ve saklarken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Makyaj malzemelerinin kalitesi cilt sağlığı için dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır. Bu nedenle makyaj malzemelerini alırken onları ne kadar süre ile kullanabileceğimizi bilmek gerekir.

Çok sevdiğiniz rujunuz, pudranız artık ilk günkü gibi değilse, rengi solduysa hem istediğiniz sonucu vermeyecek hem de sağlığınıza zararı olacaktır.

İşte sık kullanılan makyaj malzemelerinin ömrü ve saklanma koşulları;

Fondöten

Toz olanların dışında tüm fondötenler su bazlıdır yani bakteriye açıktır. İyi kalitede üretilmiş bir fondötenin ömrü, hiç açılmadan 1-1,5 sene, açıldıktan sonra ise 5-6 aydır. Pudra fondötenler akıcı kıvamlılara kıyasla daha uzun ömürlüdür. Açıldıktan sonra 1 yıl kadar kullanılabilirler.