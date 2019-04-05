Güzellikte yeni trend! Yüze bütünsel dokunuş

Teoxane Academy’nin Polonya’da gerçekleştirdiği ve yaklaşık 150 Avrupalı doktorun katıldığı Expert Day’de Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. İsmail Küçüker de yer aldı. Çalıştay’da orta yüz ve göz altı ışık dolgusu ile ilgili deneyimlerini paylaşan Doç. Dr. İsmail Küçüker, bakımlı ve daha genç görünmeyi sağlayan son uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Dünyada şu an yeni trendlerin çene kontörleri ile ilgili olduğunu söyleyen, Seltek Estetik’in eğitim programı (SİMGE) çatısı altında yapılan Kadavra Çalıştaylarında görev alan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. İsmail Küçüker; keskin ve sarkma olmayan çene hatları giderek daha çok talep edildiğini, bu sebeple çene ucu, çene köşesi ve jow-line denen çene dolgularına olan taleplerde ciddi bir artış olduğunu söyledi.

Yıllar geçtikçe deride kolajen ve elastin lifleri eskimeye, cildimizin hyalüronik asit miktarının azalmaya başladığını belirten Doç. Dr. İsmail Küçüker, “Yüzde belli bölgelerde hacimsel kayıplar oluşur. Bunların sonucunda, ciltte kırışıklık ve elastikiyet kaybına bağlı olarak sarkmalar meydana gelir. Elastikiyet kaybı ve yüzü taşıyan yağ dokusu kaybı için iyi bir çözüm olan dolgu uygulaması önerilebilir. Deformasyonu fazla yüzlerin yeniden biçimlendirilmesi için özel olarak tasarlanan Ultimate, cilt altı dokularda hacim sağlayarak, yanaklar, zigoma bölgesi, yüz ovali ve çene bölgesinin volüm kazanmasını sağlar. Böylece ciltteki deformasyonlara anında düzeltici etki göstererek yüz uyumunda gözle görülür farklılıklar gerçekleştirir. Yüksek hacim oluşturma kapasitesi ile göz alıcı sonuçlar ve yüzün mükemmel bir şekilde yeniden biçimlendirilmesini sağlar. Nazolabialoluk dediğimiz ve burun bölgesinin her iki yanında yer alan kanatlardan başlayıp, ağız köşelerine dek ilerleyen oluklar ve akordiyon çizgileri gibi derin yüz kırışıklıkların doldurulmasında Resilient (esnek) Hyaluronik Asit (RHA) Teknolojisi sayesinde esnek bir jel yapısına sahip dermal dolgular, gözle görülür bir düzelme sağlıyor. Yüksek yoğunluklu yapısı sayesinde uygulandığı yerde aynı anda hem volüm kaybını hem de dermal deformiteleri tedavi ediyor” dedi.