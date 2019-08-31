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Güzelpınar'da taş ocağı eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 13:06 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki Güzelpınar Mahallesi'nde yaşayanlar, yapımı planlanan taş ocağı projesine tepki gösterdi.

Güzelpınar'da taş ocağı eylemi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki Güzelpınar Mahallesi'nde yaşayanlar, yapımı planlanan taş ocağı projesine tepki gösterdi. Ellerinde kekik ve taşlarla slogan atan mahalleli, projenin tarımsal üretimi engelleyeceğini dile getirdi. Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy, "CİMER'e yazdık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne itiraz ettik. Bu bölgede yüzde 100 organik kekik üretiyoruz. Türkiye'nin en önemli kekik üretim merkezlerinden birisiyiz. Buraya taş ocağı yapılırsa mahallemizde 10 yıl sonra hiçbir ürün yetiştiremeyiz" dedi.
​Türkiye'deki kekik ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Güzelpınar Mahallesi'ndeki 75 hektarlık alanda özel şirket tarafından kalker ocağı ve kırma eleme yıkama tesisi yapımı planlandı. Proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı, komşu Uzunpınar Mahallesi'nde düzenlendi. Geçen çarşamba günü yapılması planlanan toplantı, yoğun tepki nedeniyle yapılamadı. Mahalleli, tepkilerini dile getirmek için dün öğlen saatlerinde meydanda eylem yaptı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eylemde mahalle sakinleri, ellerine taş ve bölgenin temel geçim kaynağı olan kekik bitkisini alarak taş ocağı karşıtı sloganlar attı.
'10 YIL SONRA HİÇBİR ÜRÜN YETİŞTİREMEYİZ'
Konuyla ilgili açıklama yapan Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy, açılması planlanan taş ocağının mahalledeki tarımsal üretime zarar verebileceğini söyledi. Projeye karşı çıktıklarını kaydeden Gürsoy, "CİMER'e yazdık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne itiraz ettik. Bu bölgede yüzde 100 organik kekik üretiyoruz. Türkiye'nin en önemli kekik üretim merkezlerinden birisiyiz. En az 20 bin kişi bu bölgede, nar, ayva, ceviz ve zeytin üretimi yaparak geçimini sağlıyor. Biz burada taş ocağı istemiyoruz. Çivi bile çakılmasını istemiyoruz. Buraya taş ocağı yapılırsa mahallemizde 10 yıl sonra hiçbir ürün yetiştiremeyiz" dedi.
'TAŞ OCAĞI DEĞİL TEKSTİL FABRİKASI YAPSINLAR'
Mahalle sakinlerinden Zülkefil Gürsoy, yaşadıkları bölgenin kekik üretiminin yanı sıra temiz havasıyla da tanındığını söyledi. Projenin bölgedeki tarıma ve doğallığa zarar vereceğini kaydeden Gürsoy, "Bizim bu projeye büyük bir tepkimiz var. Madem bu şirket para kazanmak istiyor, biz onlara bir yer gösterelim. Para da almayalım, gelsin tekstil fabrikası kursun. Taş ocağı kurulursa, Güzelpınar ve çevresindeki mahalleler bu projeden büyük zarar görecek" diye konuştu.
Elindeki kekiğiyle birlikte eyleme katılan Gülnaz Uçar ise "Bizim mahallemizin en önemli gelir kaynağı kekik. Tarlalarımızın kenarına taş ocağı yapacaklar. Bu kadar insan açlıktan ölsün mü?" dedi.
'KEKİĞİN ÖLÜP GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ'
Mahalle sakinlerinden Kezban Ünlü de, çocuklarını kekik üreterek okutmaya çalıştığını anlatarak, "Biz taş ocağı istemiyoruz. Organik olarak ürettiğimiz kekiklerimizin yurt dışına ihraç olmasını istiyoruz. Kekik üreterek geçimimizi sağlıyoruz. Bu ürünümüzün ölüp gitmesini istemiyoruz. Biz üreten olmak istiyoruz. Mevsimlik işçi olmak istemiyoruz. Biz çocuklarımızın ihtiyaçlarını kekik üreterek sağlıyoruz. Lütfen tarlalarımızı, turizmimizi öldürmeyin" dedi.

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Güzelpınar'da taş ocağı eylemiGüzelpınar'da taş ocağı eylemiGüzelpınar'da taş ocağı eylemiGüzelpınar'da taş ocağı eylemi

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