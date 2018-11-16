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Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 09:59 | Son Güncelleme

'Güzin Abla'nın bir okuyucusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Hürriyet gazetesinden Feyza Algan, kendisine gelen sorulara verdiği yanıtlar ile bilinen 'Güzin Abla' köşesinde tecavüze uğradığını anlatan bir kadına, "Bu tür olaylar, genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor. Onlara verebileceğim öğütlerden çok daha fazla işe yarıyor" diye cevap verdi

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

İsmini vermek istemeyen bir kadın kadın, 'Güzin Abla'ya "Üniversitede tanıştığım bir gençle arkadaşlık ediyordum. Bir akşam beni arkadaşının evine götürdü. Orada bana içki içirdi ve rızam dışımda benimle beraber oldu. Şimdi ben erkeklere artık nasıl güvenebilirim, söyleyin bana" sorusunu yöneltti.

'RIZAM DIŞINDA BENİMLE BİRLİKTE OLDU'

Algan'ın, Hürriyet'te "Rızam dışında benimle oldu" başlığıyla yayımlanan yazısında buna verdiği yanıt "Bunları benimle paylaştığın için teşekkür ederim sana. Çünkü işte bu tür olaylar, genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor. Onlara verebileceğim öğütlerden çok daha fazla işe yarıyor. Her önünüze çıkan erkeğe hemen güvenmeyin, onu çok iyi tanımadan baş başa kalmayın" oldu.

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Anahtar Kelimeler:
güzin abla tecavüz feyza algan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bir erkekle tanışıyorsun ve bir akşam evine gidiyorsun ve içki içiyorsun. İçkinin devamında da neler olacağını yazmaya gerek yok. Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir. Bu olaya tecavüz diyemem. İstemiyordum ama yan cebime koydular meselesi.
LA GÜZİN ABLA , KIZ TECAVÜZE UĞRAMIŞ SEN BAŞKALARIDA BUNDAN DERS ALSIN DİYORSUN. LA İYİ DE KIZ BUNU KIZ BUNU DUYMAK İÇİN Mİ YAZDI SANA?
@carter681 ne deseydi. Güzin ablaya yazacağına polise gitsin
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