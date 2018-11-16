Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

İsmini vermek istemeyen bir kadın kadın, 'Güzin Abla'ya "Üniversitede tanıştığım bir gençle arkadaşlık ediyordum. Bir akşam beni arkadaşının evine götürdü. Orada bana içki içirdi ve rızam dışımda benimle beraber oldu. Şimdi ben erkeklere artık nasıl güvenebilirim, söyleyin bana" sorusunu yöneltti.

'RIZAM DIŞINDA BENİMLE BİRLİKTE OLDU'

Algan'ın, Hürriyet'te "Rızam dışında benimle oldu" başlığıyla yayımlanan yazısında buna verdiği yanıt "Bunları benimle paylaştığın için teşekkür ederim sana. Çünkü işte bu tür olaylar, genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor. Onlara verebileceğim öğütlerden çok daha fazla işe yarıyor. Her önünüze çıkan erkeğe hemen güvenmeyin, onu çok iyi tanımadan baş başa kalmayın" oldu.

