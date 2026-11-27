Yılın en büyük alışveriş günüyle birlikte hem uzun süredir beklenen temel ihtiyaçları en düşük fiyattan tamamlamak hem de sevdiklerine hediye almak isteyenler için yılın en avantajlı fiyatları başladı. Kışlık botlardan zamansız giyim parçalarına, ikonik parfümlerden ev teknolojilerine kadar ek kupon kodları ve net indirimlerle öne çıkan 15 fırsatı aşağıda inceleyebilirsiniz.

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1. Ray-Ban RB2140 Wayfarer Unisex Güneş Gözlüğü

Modası hiçbir dönem geçmeyen kemik çerçevesi ve her yüz tipine uyum sağlayan ikonik formuyla Ray-Ban Wayfarer, tek bir gözlük alıp yıllarca kullanmak isteyenlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Mevcut %32 indirime ek olarak sepette aktifleşen RAYBAN1000 koduyla yılın en avantajlı seviyelerine inen bu klasiği tükenmeden buradan inceleyebilirsiniz.

2. So Chic Kahverengi Hematit Taşlı Erkek Çelik Üçlü Bileklik Seti

Günlük kombinlere abartısız ama karakterli bir detay eklemek isteyenler için tasarlanan So Chic üçlü bileklik seti, doğal hematit taşları ve paslanmaz çelik yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Ayarlanabilir formu sayesinde hediye alternatifi olarak da öne çıkan bu sette %35 indirimle düşen güncel fiyatı görmek için hemen göz atın.

3. Valentino Vendetta Erkek Parfüm

Karakteristik odunsu ve aromatik notalarıyla gün boyu kalıcılık arayan erkeklerin favorileri arasında yer alan Valentino parfüm, bugüne özel çifte indirimle raflardaki yerini aldı. %35 net indirime ek sepette %15 indirim avantajını değerlendirmek için sayfayı ziyaret edin.

4. LEGO Technic Chevrolet Corvette Stingray (42205)

732 parçadan oluşan detaylı tasarımı ve hareketli 6 silindirli motor mekanizmasıyla hem gençlere hem de yetişkin koleksiyonerlere keyifli bir inşa süreci sunan LEGO Technic Chevrolet Corvette Stingray, yılbaşı öncesi hediye arayanlar için harika bir alternatif oluşturuyor. LEGO setlerinde sunulan net %40 indirim bitmeden sepetinizi oluşturmak için detaylara buradan ulaşın.

5. GAP Hırka

Mevsim geçişlerinde ve kış aylarında her kombinin kurtarıcısı olan yumuşak dokulu kaliteli bir hırka arayışındaysanız, GAP’in zamansız modelleri uzun yıllar formunu koruyan yapısıyla öne çıkıyor. Kısa süreli %20 net indirimle dolabınızdaki temel parçaları yenilemek için ürünü hemen inceleyin.

6. Prada Paradigme Erkek Parfüm

Modern ve sofistike koku profiliyle dikkat çeken Prada Paradigme erkek parfümünde ilk defa %40 indirime ek %15 sepet indirimi bir araya geldi. Üstelik tüm parfümlerde geçerli olan bu özel indirim sayesinde hem kendi favorinizi yenileyebilir hem de sevdiklerinize şık bir hediye seçebilirsiniz.

7. Dyson hediye süpürge

Ev temizliğini tek seferde hem kuru hem ıslak zemin teknolojileriyle baştan aşağı yenilemek isteyenler için Dyson Türkiye’den bugüne özel iki dev hediye seçeneği bir arada sunuluyor. Kampanya kapsamında Clean+Wash Hygiene ıslak zemin temizleyici alanlara 26.999 TL değerindeki Dyson’ın en ince ve en hafif kablosuz süpürgesi PencilVac Fluffycones, V16 Piston dik süpürge tercih edenlere ise 18.999 TL değerindeki Pencilwash ıslak zemin temizleyici hediye ediliyor; bu temizlik fırsatını stoklar bitmeden inceleyin!

8. Philips Hue Akıllı Aydınlatma [Enerji Sınıfı A+]

Evinizin standart aydınlatmasından sıkıldıysanız ve akşamları film izlerken, çalışırken ya da dinlenirken odanın atmosferini tek dokunuşla değiştirmek istiyorsanız Philips Hue akıllı ışık sistemi pratik bir çözüm sunuyor. Telefon üzerinden milyonlarca renk ve ışık tonu ayarlamanıza imkan tanıyan bu sistemi son kasım indirimi fiyatıyla evinize taşımak için linke tıklayabilirsiniz.

9. Emporio Armani Stronger With You Erkek Parfüm

Soğuk havalarda sıcak, baharatlı ve akılda kalıcı bir imza koku arayanların en çok tercih ettiği parfümlerden biri olan Stronger With You, bugüne özel olarak dip fiyatıyla öne çıkıyor. Hem kendi kullanımınız hem de özel gün hediyesi olarak stoklamak için yılın en düşük fiyatlarından birini sunan bu kokuyu KASIM200 koduyla ekstra indirimli alabilirsiniz.

10. UGG Bot

Soğuk kış günlerinde ayakları sıcak tutan yumuşak iç dokusu ve zamansız silüetleriyle her sezonun en çok aranan parçaları arasında yer alan UGG modelleri, yılın en düşük fiyatlarına geriledi. Mevcut dip fiyatlara ek olarak sepette aktifleşen UGG300 koduyla ekstra avantaj yakalamak ve tüm modelleri incelemek için sayfayı ziyaret edin.

11. Pierre Cardin Basic Sweatshirt

Klasik ve modern çizgiyi bir arada tutan kalıplarıyla iş hayatından günlük kullanıma kadar geniş bir yelpaze sunan Pierre Cardin ürünlerinde efsane cuma avantajı devreye girdi. %60 net indirime ek olarak sınırlı sayıda geçerli PC500 koduyla ekstra sepet indirimi yakalamak için sayfayı ziyaret edin.

12. Camper Pelotas XLF Spor Ayakkabı

Ayak anatomisine uyum sağlayan esnek taban yapısı ve hafifliğiyle gün boyu ayakta kalanların bile konforundan ödün vermemenizi sağlayan Camper ayakkabı modeli, dayanıklılığıyla uzun yıllar dolabınızın joker parçalarından biri. Bugüne özel en düşük fiyatlar ve ek sepet indirimi avantajıyla numaralar tükenmeden yakalamak için ürünü keşfedin.

13. iFFALCON 85U95A 85 İnç 4K QD-Mini LED Smart TV (2026 Model)

Salonunu gerçek bir sinema ve oyun alanına dönüştürmek isteyenler için 85 inç dev ekranı, 144Hz doğal yenileme hızı, QD-Mini LED yüksek parlaklık teknolojisi ve ONKYO 2.1 ses sistemiyle öne çıkan 2026 model iFFALCON Smart TV, üst segment özellikleri erişilebilir seviyeye taşıyor. Hem film gecelerinde hem de yeni nesil konsol oyunlarında akıcı ve canlı bir deneyim sunan bu dev ekranı Gülümseten Kasım fırsatıyla değerlendirmek için doğrudan ürünün sayfasını ziyaret edin.

14. Caterpillar (CAT) Versage Mid Erkek Kışlık Bot

Yağışlı ve soğuk kış günlerinde ayakları sıcak tutan sağlam yapısı ve kaymaz kalın tabanıyla zorlu hava koşullarına meydan okuyan CAT Versage Mid bot, kışlık bot ihtiyacını tek seferde çözen klasiklerden biri. Fiyatı 3.355 TL gerileyen bu dayanıklı modeli sezonun en iyi fiyatıyla almak için hemen inceleyin.

15. U.S. Polo Assn. Lacivert Basic Gömlek

Hem ofis şıklığında hem de hafta sonu günlük kombinlerinde rahat kesimi ve nefes alan kumaşlarıyla konfor sağlayan U.S. Polo Assn. gömleklerde sezonun en büyük fırsatı başladı. Mevcut %60 net indirime ek olarak sınırlı süre ve stokla geçerli 500USPA kodunu kullanarak dolabınızı yenilemek için seçeneklere göz atın.

Bu içerik 27 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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