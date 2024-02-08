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  4. Habur'da yakalandı! Piyasa değeri tam 655 milyon lira

Habur'da yakalandı! Piyasa değeri tam 655 milyon lira

08.02.2024 09:59 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 655 milyon lira olan 345 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. İşte detaylar...

Habur'da yakalandı! Piyasa değeri tam 655 milyon lira

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Habur Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye girmek isteyen araçlar, risk analizlerine tabi tutuldu. Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli görülenler, ayrıntılı olarak incelendi. Bu kapsamda ekiplerce su yüklü bir TIR, x-ray taramasına yönlendirildi. Aracın üzerindeki yükte şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, ayrıntılı kontrol için arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramalar sonucunda, TIR'ın yükü içerisindeki eşyadan numuneler alındı. Numunelerin teste tabi tutulması sonucu içerisinde metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

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Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 655 milyon lira olan 345 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatırken, şüpheliler gözaltına alındı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Habur Sınır Kapısı metamfetamin
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