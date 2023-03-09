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HAC EK KONTENJAN TARİHLERİ 2023: Hac ek kontenjan kayıtları ne zaman yapılacak, nereden başvurulur?

09.03.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hac ek kontenjan tarihleri, kura sonuçlarının geçtiğimiz gün hacı adaylarının erişimine açılmasının ardından merak konusu oldu. Bu sene 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayı kutsal topraklarda ağırlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sonuçların erişime açıldığı belirtilerek tüm işlemlerin e-Devlet portalından takip edilebileceği vurgulandı. Peki, Hac ek kontenjan kayıtları ne zaman yapılacak, nereden başvurulur? İşte 2023 hac ek kontenjan tarihleri...

HAC EK KONTENJAN TARİHLERİ 2023: Hac ek kontenjan kayıtları ne zaman yapılacak, nereden başvurulur?

Hac ek kontenjan tarihleri, hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları nedeniyle ülkemizden yalnızca 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebilmişti. Bu sene daha çok kişi kutsal toprakları ziyaret edebilecek. Beklenen isim listesi nihayet duyuruldu. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. 2023 hac ek kontenjan kayıtları tarihi merak konusu oldu. Birçok kişi internette "2023 hac ek kontenjan kayıtları ne zaman yapılacak?" sorusunu araştırıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

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HAC EK KONTENJAN TARİHLERİ 2023!

Hac ek kontenjan tarihleri, hac kura sonuçlarının erişime açılmasının ardından belli oldu. Yapılan açıklamaya göre kesin kayırlar 13-24 Mart 2023'te yapılacak.

Boş olan kontenjanlar için başvuru tarihleri ise 30 Mart-7 Nisan 2023 olarak duyuruldu.

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HAC EK KONTENJAN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACKAK?

Hac ek kontenjan kayıtları ile ilgili açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan 13-24 Mart 2023'te kesin kayıtların yapılacağını belirtti.

Bircan, açıklamasının devamında şı ifadeleri kullandı:

"Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak"

Hac kura sonuçları

HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hac kura sonuçları belli oldu. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı hac kura çekilişi bugün tamamlandı.

Hac kura sonuçları

e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak isteyenlerin T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Şu anda sisteme giriş yapıldığında, "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle şu anda hizmet sunulamamaktadır." uyarısı yer alıyor.

hac-sorgulama

Ssistem aktif hale geldi. Hacı adayları, hac kura sonuçları sorgulama işlemi yapabiliyor.

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Hac kura sonuçları

HAC KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hac kura sonuçlarının açıklandı. Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart 2023'te kesin kayıtlarını yaptırabilecek. Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak.

hac-kura-sonuçları

KESİN KAYIT YAPILABİLECEK YERLER AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, “Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise Başkanlığımızla sözleşme imzalayan acentelerle gerçekleştirebilecekler.

Hac kura sonuçları

Kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımızın, il müftülüklerimizin düzenlemiş olduğu hac hazırlık kurslarına katılmalarını istirham ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Hac kura sonuçları


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