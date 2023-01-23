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Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Kayıtlar, e-Devlet üzerinden alınıyor! 2023 Hac kura tarihi!

23.01.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hac kuralarının ne zaman çekileceği, kayıt sürecinin 26 Ocak 2023 Perşembe günü sona erecek olması sebebiyle merak konusu oldu. Başvurular e- Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişinin bu sene hacca gidebileceği belirtilmişti. 2023 Hac kura tarihi internette araştırılıyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekiliyor? İşte detaylar...

Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Kayıtlar, e-Devlet üzerinden alınıyor! 2023 Hac kura tarihi!

Hac kuraları tarihi merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayını kutsal topraklarda ağırlayacaklarını açıklamıştı. Birçok kişi arama motorlarında, "Hac kuraları ne zaman çekiliyor?" sorusunu araştırıyor. İşte, 2023 Hac kura tarihine ilişkin merak edilenler...

hac kura

2023 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2023 Hac, umre başvuruları ve kura çekim tarihi büyük bir heyecanla beklendi. 2023 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını bildirmişti. Bu açıklamaya göre kayıtlar 5 Ocak'ta başlamış oldu.

Hac kuralarının ise ne zaman çekileceğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

2023 HAC KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konuya ilişkin açıklamasında, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5 - 26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

hac kayıt

HAC KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hac ön kayıt başvurusu e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabiliyor. Ön kayıt başvurusu ekranında ilk olarak Hac önkayıt müracaatının yapılabilmesi için 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında anlaşmalı bankalardan birisine ( Albaraka, Halkbank, Kuveyttürk, Türkiye Finans, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ) ön kayıt ücreti olarak 250 TL yatırılması gereklidir. Bu işlem tamamlandıktan sonra başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.

HAC KAYIT VE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYININZ

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