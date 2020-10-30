Hacamat günleri geldi... 2020 Kasım ayı hacamat takvimi - Kasım ayında hangi günler hacamat yapılır?

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Hacamat yaptırmak isteyen vatandaşların daha çok tercih ettiği mevsimler de geldi. Vatandaşlar arasında alternatif tıpta en çok tercih edilen hacamat tedavisinin geçmişi çok eski dönemlere dayanıyor. Deriden vakum yoluyla kan alınması ile yapılan hacamatın hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Hacamat genelde sırtta, iki omuz arasında ya da başın arkasına yapılıyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte hacamat yapmak isteyen vatandaşlar 2020 Kasım hacamat takvimi nedir araştırmalarına başladı. Kasım 2020 hacamat tarihleri nedir sorusu ve Rebiülevvel ayının hangi günleri hacamat yapılır sorularının detayları haberimizde…

Hacamat ne demek?

Hacamat kelime anlamı olarak “emmek” demektir. Arapça bir kelime olan hacamatın diğer bir anlamı da “normal formuna getirmektir”

Hacamat hangi hastalıklara iyi gelir?

Hacamatın uygulandığı bir çok hastalık vardır. Hacamat, halsizlik, vücut ağrıları, gece körlüğü, alaca, baş ağrısı, diş, göz, kulak gibi hastalıklara iyi gelmektedir.