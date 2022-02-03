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Hacet namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Hacet duası ve anlamı nedir?

03.02.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacet namazı Müslümanların istek, dilek ya da gerçekleşmesi istenen bir konu üzerine kılınır. Hacet namazı hem basit hem de faziletli bir namazdır. Peki Hacet namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Hacet duası ve anlamı nedir? Hacet namazı, duası ve anlamına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Hacet namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Hacet duası ve anlamı nedir?

Hacet namazının bir diper adı dilek namazıdır. Hacet namazı gerçekleşmesi istenen bir dua ya da dilek için kılınır. Kişinin isteğine göre kılınan yani farz olmayan Hacet namazına ilişkin Hacet namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Hacet duası ve anlamı nedir? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Hacet namazı, duası ve anlamına ilişkin detayları sizler için derledik.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Hacet namazına başlamadan önce diğer namazlarda olduğu gibi abdest alınmalıdır.

Namaz kılmanın gereklilikleri yerine getirildikten sonra namaza niyet edilir.
Bu niyet hacet namazında istenilen duanın dileğin niyetidir. Namazı kılmaya gerçekleşmesi istenen dilek doğrultusunda niyet edilmektedir. Bu niyette Müslümanın ihtiyacı olan her şey Allah'tan istenmekte ve beklenmektedir.

HACET NAMAZI KAÇ REKAT?

Hâcet namazı 4 ya da 1 rekât olarak kılınabilir. Öte yandan hacet namazının 12 rekât kılınabileceğine yönelik rivayetler de bulunmaktadır.

  1. Rekat Kılınışı

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.
Sübhaneke duası okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha sûresi okunur
Üç defa Âyete'l-kursî okunur
Rüku ve secde yapılır.

  1. rekata kalkılır.
  2. Rekat

Besmele çekilir
Fatiha suresi okunur
Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.
Rükû ve secde yapılır.
Oturarak Ettehıyyatü duası okunur.
Selam vermeden 4. rekata kalkılır.

  1. Rekat

Besmele çekilir
Fatiha suresi okunur
Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.
Rükû ve secde yapılır.
Dördüncü rekata kalkılır.

  1. Rekat

Besmele çekilir
Fatiha suresi okunur
Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.
Rükû ve secde yapılır.
Oturarak Tahiyyat duası, ardından salli-barik ve Rabbena duaları okunur.
Sağa ve sola selam verilerek 4 rekatlık hacet namazı tamamlanmış olur.

HACET DUASININ ANLAMI NEDİR?

Hacet duası şu şekildedir:

"Lâ ilâhe illallâhu'l-halîmu'l-kerîm. Subhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi‘l-âlemîn; Es'eluke mucîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min kulli zenbin ve'l-ganîmete min kulli birrin ve'sselâmete min kulli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, “Salât”, 140, 348)."

Hacet duasının anlamı:

“Halim ve kerim (cömert) olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın rabbi, bütün eksikliklerden uzaktır. Âlemlerin Rabbine hamd olsun. Allah’ım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celb edecek sebepleri senden istiyor, her türlü günahtan beni koruman için yalvarıyorum. Her türlü iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan kurtuluş diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Senin rızana uygun olan her türlü dileğimi yerine getir! Hangi amelden razı isen onu ver. Ey Rahîm olan, bana çokça rahmet gösteren Rabbim!”

Bunun ardından kişi, dünyevî yahut uhrevî her ne dilerse ister, zira o dilek takdir edilir." (İbn-i Mâce, İkâme, 189; Tirmizî, Vitr, 17)

HACET NAMAZININ VAKTİ NEDİR?

Hacet namazı genellikle Perşembenin Cumaya bağlandığı gece kılınmaktadır. Bunun yanında Kandil gecelerinde de kılınabilir. Ancak hacet namazı kılmayı isteyenler bu zamanları beklemeden istedikleri zaman bu namazı kılabilirler.

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