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Hacı Bayram Veli Camisi’nin avlusundaki 3 katlı kafenin terası alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 04:50 | Son Güncelleme

Ankara’da Hacı Bayram Veli Camisi’nin avlusundaki 3 katlı kafenin terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ankara’da Hacı Bayram Veli Camisi’nin avlusundaki 3 katlı kafenin terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana gelirken kafe kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 02.45’te Ankara Ulus’taki tarihi Hacı Bayram Veli Camisi’nin avlusunda bulunan üç katlı bir kafenin teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın, avluda bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken İşletmenin teras katının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin polis inceleme başlattı.

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