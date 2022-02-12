Hacı Bayram Veli kimdir? Hacı Bayram ne zaman yaşadı? Hacı Bayram Veli'nin eserleri nelerdir?

Hacı Bayram-ı Veli, Anadolu’da İslamiyet’in filizlenmesinde büyük emeği olan Türk mutasavvıfıdır. Ekranalara da bu Türk mutasavvıf ve şairin hayatını konu alan bir dizi Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu gelmeye başladı. İzleyiciler, Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğunu yayınlanan ilk fragmandan beri merak etmeye başladı. Hacı Bayram Veli'yi daha yakından tanımak isteyenler hemen internetten Hacı Bayram Veli'ye dair bilgileri toplamaya koyuldu.

HACI BAYRAM VELİ KİMDİR?

Hacı Bayram-ı Veli, 1352 yılında Ankara’nın Çubuk Çayı üzerinde Zül-Fadl köyünde doğmuştur. Türk mutasavvıf ve şairdir. Hacı Bayram Veli, Safevî Tarikatı büyüklerinden Hoca Alâ ad-Dîn Ali Erdebilî’nin talebelerinden olan Şeyh Hâmid Hâmid’ûd-Dîn-i Veli'nin müridi ve Bayramîyye Tarikâtı'nın kurucusudur. Doğum ismi, Numan bin Ahmed, lakabı ise, "Hacı Bayram"dır. Hacı Bayram-ı Veli, 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu’da yetişti. Eserlerini diğer Hacı Bektaş-ı Veli Türkçe olarak yazmıştır. II. Murad verdiği ünlü bir fermanda, Hacı Bayram-ı Veli'nin talebelerinin, yalnız ilim ile meşgul olmaları için, onların vergi ve askerlikten muaf tutulduğu söylemiştir.

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u feth edeceğini II. Mehmed'in babası II. Murad'a bildirdiği rivayet edilir. 1412 yılında Hacı Bayram-ı Veli, hocası Şeyh Hâmid Hâmid’ûd-Dîn-i Veli'nin Aksaray'da ölümünden sonra Ankara'ya dönüp irşad faaliyetlerine başlar. Bu tarih, Bayramiye tarikâtının kuruluşu kabul edilir. Hacı Bayram Veli, hocası Hamideddin-i Veli'nin ölümünden sonra Ankara’ya gelerek doğduğu köye yerleşti. Yeniden talebe yetiştirmekle ilgilendi. Sohbetleriyle hasta kalplere derman olmaya çalıştı. Talebelerini daha çok sanata ve ziraate sevk ederdi. Kendisi de geçimini ziraatle sağlardı. Açtığı ilim ve irfan ocağına, devrinin meşhur alimleri, hak aşıkları akın etti. Damadı Eşrefoğlu Rumi, Şeyh Akbıyık, Bıçakçı Ömer Sıkinî, Göynüklü Uzun Selahaddin, Edirne ve Bursa ziyaretlerinde talebeliğe kabul ettiği Yazıcızade Ahmed ve Mehmed kardeşler ile Fatih Sultan Mehmed Han'ın hocası Akşemseddin bunların en meşhurlarıdır. Hacı Bayram Veli, 1430 yılında Ankara'da vefat etmiştir. Türbesi, Ankara'da Hacı Bayram Camii'nin bitişiğinde bulunmaktadır.

HACI BAYRAM VELİ ESERLERİ

Velâyet-nâme-i Hacı Bektâş-ı Velî

Makalat - (Arapça)

Kitâbu'l-Fevâid.

Şerh-i Besmele.

Şathiyye.

Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye.

