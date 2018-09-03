Hadi yapıştıralım, evde ağda hazırlıyoruz!

Ağdayı ilk, güzelliğiyle dillere destan Kleopatra keşfetmiş. Bugün tıraş bıçakları, epilasyon makineleri, lazer epilasyonu olsa da ağdadan vazgeçebilmiş değiliz. Biraz yapış yapış olması ve kendi kendine uygulanmasının zor olması da ondan vazgeçmemize neden olmuyor. Çünkü kılların uzun süre çıkmamasını sağlayan bir uygulama. Yani kökten çözüm. Hem ağdadan sonra cildimiz daha bir kaymak gibi oluyor.
Malzemeler
1 çay bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı su
Çeyrek çay bardağı limon suyu
Hazırlanışı
Tüm malzemeyi bir tavada, orta ateşte kaynat. Kaynamaya başlayınca altını kıs ve karıştır. Hiçbir zaman tam olarak kaynamamalı. Kaynar kaynamaz ateşten almalı, sonra tekrar koymalısın ve sürekli karıştırmalısın. Kıvamlı bir hale gelince ocağın altını kapat. Kıvamlı demek, bal kıvamında demek. Biraz soğuduktan sonra da uygula. Hemen uygulama yoksa kendini yakarsın.
Ağda yaparken dikkat etmen gereken noktalar:
1- Ağdayı tahta bir spatula yardımıyla uygula.
2- Temiz ve küçük bezler kullan. Kozmetik dükkanlarından ağda bezi de alabilirsin.
3- Ağda yapacağın bölgeye öncesinde bebek pudrası dök. Bu yöntem ağdanın yapışmasını önleyecek.
4- Ağdayı ince bir tabaka halinde sür.
5- Ağdayı kılların çıktığı yöne doğru uygula. Bezi 1 dakika sonra, bu sefer kılların yönünün tersine doğru çek.
6- Çıkan tüyler biraz uzun olmalı. Yoksa ağda kılları kökünden çekemez.
7- Kalan ağdayı buzdolabında saklayabilir ve daha sonra kullanabilirsin.
8- Ağdayı daha sonra kullanmak istediğinde benmari usulüyle ısıtabilirsin. Yani ağda kabını su dolu bir kaba koyup, suyu kaynatarak.
9- Ağdadan sonra cildini iyice durula. Cildini duruladıktan sonra da nemlendirici krem uygula.
10- Bir ağda seansı seni en az 2 hafta idare eder.
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