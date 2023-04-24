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Hadise ve Reza Zarrab’ın mesajlarını ifşa etti mi? 9 yıla kadar hapis istemi

24.04.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise’nin bir dönem yakın arkadaşı olan Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab’la arasında olduğu iddia edilen mesajları internet sitesinde olduğu gibi yayınladığı iddia edilen gazeteci hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 2 ayrı suçtan toplamda 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Hadise ve Reza Zarrab’ın mesajlarını ifşa etti mi? 9 yıla kadar hapis istemi

Şarkıcı Hadise’nin, Reza Zarrab’la arasında olduğu öne sürülen mesajlar sosyal medyayı sallamıştı. Yazışmaların ekran görüntüsünü ve Hadise’ye ait bilgilerin yer aldığı uçak biletine ait görseli internet haber sitesinde olduğu gibi yayınladığı iddia edilen gazeteci Yaşar Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Müşteki avukatının şikayet dilekçesine yer verilen iddianamede, söz konusu internet haber sitesinde müşteki Hadise Açıkgöz ile Reza Zarrab arasında olduğu iddia edilen mesajların ekran görüntüsünün ve müştekiye ait bilgilerin yer aldığı uçak biletine ait görselin yer aldığının görüldüğü aktarıldı.

MENAJERİNİ ARAMIŞ AMA...

Şüpheli Yaşar Ç.’nin ifadesine yer verilen iddianamede, 35 yıldır magazin gazeteciliğini yaptığını, söz konusu mesaj içerikleri ve uçak bilgilerinin ilk olarak sosyal medya üzerinden sahte bir hesap tarafından kendisine gönderildiğini, doğruluğunu teyit etmek için Hadise’nin menajerini aradığını ancak müsait olmadığı için teyit etme fırsatının olmadığını söylediği kaydedildi. Şüphelinin ifadesinde, haberde gerçeğe aykırı herhangi bir isnat veya ifade yer almadığını, tarafların ünlü ve konunun güncel olması nedeniyle kamu yararı olduğunu düşünerek haber yaptığını söylediği aktarıldı.

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MESAJLARI OLDUĞU GİBİ YAYINLADI

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Yaşar Ç.’nin söz konusu mesaj içeriklerinin ekran görüntüsünü sitede olduğu gibi yayınladığı, sadece taraflar arasında olan ve yazılı haberleşme niteliğinde olan mesajların herkesin görebileceği ve erişebileceği internet ortamında yayınlanması nedeniyle ‘kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek’ suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi.

hadisee

9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Yaşar Ç.’nin ‘kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçlarından toplamda 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Hadise

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