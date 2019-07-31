HABER

Hafif ticari araç, ağaca çarptı: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 09:39 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampoldeki ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü.

Hafif ticari araç, ağaca çarptı: 3 ölü

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampoldeki ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Kulu ilçesi Yazıçayır Mahallesi Aksaray- Ankara karayolunda meydana geldi. Mustafa Yılar (34) yönetimindeki 34 NU 4632 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, şarampoldeki ağaca çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, demir yığınına dönen aracın sürücüsü Mustafa Yılar ile yanındaki Merve Öksüz (29) ve Savaş Öksüz'ün (28) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araçtan çıkarılan cansız bedenler, yapılan incelemenin ardından Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araç, ağaca çarptı: 3 ölüHafif ticari araç, ağaca çarptı: 3 ölüHafif ticari araç, ağaca çarptı: 3 ölüHafif ticari araç, ağaca çarptı: 3 ölü

Özel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlarÖzel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar
Narkotiğin “Hayalet” lakaplı motorize ekibi uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyasıNarkotiğin “Hayalet” lakaplı motorize ekibi uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası
Afganistan’da otobüse bombalı saldırı: 34 ölüAfganistan’da otobüse bombalı saldırı: 34 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.