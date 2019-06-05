Hafif ticari araç TIR’a çarptı: 3 yaralı

İsa ÇİÇEK/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, TEM yolunda hafif ticari aracın TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra TEM yolu Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ahmet Kahraman (25) yönetimindeki 34 RH 7704 plakalı hafif ticari araç İbrahim Altundal'un kullandığı 53 K 4607 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Kahraman ile araçta bulunan Kerim Kahraman (55) ve Elife Kahraman (55) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri, yaralanan 3 kişiyi araçtan çıkardı. Yaralan 3 kişi İzmit’te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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