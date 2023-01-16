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Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti? Söylemezsem Olmaz'daki iddialar üzerine ünlü oyuncudan Bircan Bali'ye gözdağı

16.01.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafsanur Sancaktutan ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Gıda zehirlenmesi sonrası hastaneye kaldırıldığı söylenen ünlü oyuncu ile ilgili dikkat çeken iddia Söylemezsem Olmaz magazin programının moderatörü Bircan Bali tarafından ortaya atıldı. Bircan Bali; Hafsanur Sancaktutan'ın zehirlenmediğini Deniz Can Aktaş ile telefonda tartıştıktan sonra ayrılık bunalımı nedeniyle intihar ettiğini öne sürdü. Hafsanur Sancaktutan intihar ettiği iddiası üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti? Söylemezsem Olmaz'daki iddialar üzerine ünlü oyuncudan Bircan Bali'ye gözdağı

Hafsanur Sancaktutan ile ilgili son dakika açıklaması güne damga vurdu. Hafta sonu Instagram hesabında paylaşımda bulunan Bircan Bali ünlü bir oyuncunun gece saatlerinde bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunduğunu belirtip Pazartesi sabahı detayları aktaracağını belirtmişti. Söylemezsem Olmaz programı moderatörü Bircan Bali Hafzanur Sancaktutan ile ilgili gıda zehirlenmesi haberlerinin gerçeği yansıtmadığını iddia ederek ünlü oyuncunun Denizcan Aktaş ile tartıştıktan sonra kendi evinde intihara teşebbüs ettiğini belirtti.

HAFZANUR SANCAKTUTAN HAKKINDA KAN DONDURAN İDDİA: "BİLEKLERİNİ KESTİ"

O sırada telefonun diğer ucunda bulunan Denizcan Aktaş'ın acil servisi aradığını ifade eden Bircan Bali olaya ilişkin ayrıntıları da
aktardı.

Ekran Alıntısı

HAFSANUR SANCAKTUTAN ZEHİRLENDİ Mİ YOKSA İNTİHAR MI ETTİ?

Acil servis ekibinin Hafsanur Sancaktutan'ı görür görmez tanıdığını söyleyen Bircan Bali, ünlü oyuncunun isteği üzerine olayın duyulmasının engellediğini vurguladı.

"DENİZCAN AKTAŞ İLE TARTIŞINCA..."

Bircan Bali, Hafsanur Sancaktutan'ın gıda zehirlenmesi yaşamadığını Denizcan Aktaş ile ayrılık konuşması yaptıktan sonra bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiğini söyledi.

HAFSANUR SANCAKTUTAN'DAN 'İNTİHAR ETTİ' İDDİALARINA FLAŞ YANIT

Hafsanur Sancaktutan, Bircan Bali'nin iddiası üzerine Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Hafsanur Sancaktutan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba! Biraz önce tv'de yayınlanan bir magazin programında beni ve ailemi çok üzen, çok zor durumda bırakan bir haber yapıldı.

Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi.

Tek söyleyeceğim 22 yaşında ailesini, işini ve hayatı çok seven bir gencim! Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor, habere itibar edilmeyeceğini umuyorum. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."

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NE OLMUŞTU?

Arto ve yakın zamana kadar Seren Serengil'in de aralarında olduğu Söylemezsem Olmaz magazin programı sunucularından Bircan Bali Instagram hesabından şok bir paylaşımda bulunmuştu.

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Bircan Bali yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer vermişti:

'Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım!! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip bileklerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti..şuan hala hastanede çok şüür ölmedi nedenini araştırıyorum!! İsmi programımda açıklayacağım!!

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Hafsanur Sancaktutan’ın gıda zehirlenmesi nedeniyle midesinin yıkandığı ve güzel oyuncunun daha sonra taburcu edildiği aktarılmıştı.

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