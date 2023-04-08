Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 8 Nisan Cumartesi, 9 Nisan Pazar İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri

8 Nisan Cumartesi ve 9 Nisan Pazar günü hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye geneli günlük haritalı hava durumu raporu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlandı. Peki 8-9 Nisan hava nasıl olacak? 8 Nisan, 9 Nisan 2023 (Cumartesi-Pazar) İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu ve detaylar haberimizde...

Meteoroloji'nin 8 - 14 Nisan tarihleri arası için paylaştığı son raporuna göre; Hava sıcaklıkların hafta sonunda biraz artarak Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

8 Nisan Cumartesi Çok Bulutlu 7°C 15°C

9 Nisan Pazar Çok Bulutlu 7°C 13°C

ANKARA HAVA DURUMU

8 Nisan Cumartesi Parçalı Bulutlu 2°C 15°C

9 Nisan Pazar Çok Bulutlu 6°C 14°C

İZMİR HAVA DURUMU

8 Nisan Cumartesi Parçalı Bulutlu 10°C 19°C

9 Nisan Pazar Çok Bulutlu 11°C 20°C

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak





