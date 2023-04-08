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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 8 Nisan Cumartesi, 9 Nisan Pazar İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri

08.04.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu hava nasıl olacak sorusunun yanıtı yurt genelinde merak ediliyor. Hafta sonu dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını internette araştırmaya başladı. Öte yandan sıcaklıklarda düşüş yaşanıyor. Meteorolojiye göre 8-9 Nisan 2023 hava durumu netleşti. Peki, hafta sonu 8-9 Nisan hava nasıl olacak? İşte 8-9 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 8 Nisan Cumartesi, 9 Nisan Pazar İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri

8 Nisan Cumartesi ve 9 Nisan Pazar günü hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye geneli günlük haritalı hava durumu raporu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlandı. Peki 8-9 Nisan hava nasıl olacak? 8 Nisan, 9 Nisan 2023 (Cumartesi-Pazar) İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu ve detaylar haberimizde...

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji'nin 8 - 14 Nisan tarihleri arası için paylaştığı son raporuna göre; Hava sıcaklıkların hafta sonunda biraz artarak Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

hava durumu kapak

İSTANBUL HAVA DURUMU

8 Nisan Cumartesi Çok Bulutlu 7°C 15°C

9 Nisan Pazar Çok Bulutlu 7°C 13°C

ANKARA HAVA DURUMU

8 Nisan Cumartesi Parçalı Bulutlu 2°C 15°C

9 Nisan Pazar Çok Bulutlu 6°C 14°C

İZMİR HAVA DURUMU

8 Nisan Cumartesi Parçalı Bulutlu 10°C 19°C

9 Nisan Pazar Çok Bulutlu 11°C 20°C

hava durumu

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8 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU

9 NİSAN PAZAR HAVA DURUMU

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