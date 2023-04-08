Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 8 Nisan Cumartesi, 9 Nisan Pazar İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri

8 Nisan Cumartesi ve 9 Nisan Pazar günü hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye geneli günlük haritalı hava durumu raporu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlandı. Peki 8-9 Nisan hava nasıl olacak? 8 Nisan, 9 Nisan 2023 (Cumartesi-Pazar) İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu ve detaylar haberimizde...
Meteoroloji'nin 8 - 14 Nisan tarihleri arası için paylaştığı son raporuna göre; Hava sıcaklıkların hafta sonunda biraz artarak Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
8 Nisan Cumartesi Çok Bulutlu 7°C 15°C
9 Nisan Pazar Çok Bulutlu 7°C 13°C
8 Nisan Cumartesi Parçalı Bulutlu 2°C 15°C
9 Nisan Pazar Çok Bulutlu 6°C 14°C
8 Nisan Cumartesi Parçalı Bulutlu 10°C 19°C
9 Nisan Pazar Çok Bulutlu 11°C 20°C