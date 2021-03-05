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Hafta sonu Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş ve Karabük'te sokağa çıkma yasağı var mı?

05.03.2021 22:45 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş ve Karabük'te sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak iller korona virüs risk haritasında göre belirleniyor. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört gruba ayrılan illerin vaka sayılarına göre haritadaki renkleri güncelleniyor. Hafta sonu Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş ve Karabük'te sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu ise bu bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştılıyor. İşte, detaylar...

Hafta sonu Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş ve Karabük'te sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu hafta sonunun gelmesi ile bu şehirde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından illerdeki vaka sayılarına göre düzenlenen korona virüs risk haritasındaki renkler ile gösteriliyor. Peki, korona virüs risk haritasında Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş ve Karabük hangi renk?, Hafta sonu hangi illerde yasak olacak? İşte, yanıtı!

Iğdır'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Korona virüs risk haritasında düşük riskli iller arasında gösterilen Iğdır'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Isparta'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Vaka sayılarına göre belirlenen korona virüs risk haritasında, orta riskli iller içinde yer alan Isparta'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmayacak.

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Kahramanmaraş'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Orta riskli iller arasında gösterilen Kahramanmaraş'da Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Karabük'te hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Korona virüs risk haritasında vaka sayılarına göre belirlenen iller arasında orta riskli olarak gösterilen Karabük're hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

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