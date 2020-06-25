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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 10:59 | Son Güncelleme

Ülke genelinde vatandaşlar yavaş yavaş normalleşmeye başlarken sokağa çıkma yasağı çeşitli nedenlerle yeniden gündem oldu. Geçen hafta Lise Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle ülke genelinde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) için de sokağa çıkma yasağı ihtimali gündeme geldi. 27 - 28 Haziran haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşen karantina süreçlerinin ardından yavaş yavaş normale dönülmeye başlansa da bazı tedbirler konusunda yetkililer özenli davranmaya devam ediyor. Hafta sonu gerçekleşecek sınav sebebiyle uzun süredir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konuşuluyordu. Hafta sonu için plan yapmak isteyen vatandaşların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklandı mı?” oldu. Yapılan açıklamaya göre 27 Haziran ve 28 Haziran’da belirli saatler içerisinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Saatleri

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 27 Haziran 2020 ve 28 Haziran 2020 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek. İlk oturum 27 Haziran Cumartesi günü 10.15’te başlayacak ve saat 13.00’de son bulacak. İkinci oturum ise 28 Haziran Pazar günü 10.15’te başlayacak ve 13.15’te sonlanacak. Son oturum ise yine 28 Haziran Pazar günü gerçekleşecek ve 15.45’te başlayıp 17.45’de bitecek. Çok sayıda öğrencinin katılacağı sınavın öncesinde ve sonrasında şehirlerde bir hayli yoğunluk olacağı öngörüldüğü için hafta sonu iki gün boyunca belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde?” sorusu nihayet cevap buldu. Bulaşma riskini en aza indirmek yoğunluğu azaltmak amacıyla gerçekleşecek sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlar; 27 Haziran Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında ve 28 Haziran Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnai durumlar dışında vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilecek.

Hafta Sonu Hangi İllerde Sokağa Çıkma Yasağı Var?

Önceki sokağa çıkma kısıtlamaları yalnızca büyükşehirleri ve belirli illeri kapsadığı için “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?” sorusu da merak edilmeye başladı. YKS’nin gerçekleşeceği hafta sonu olan 27 Haziran 2020 ve 28 Haziran 2020 tarihlerinde 81 ilde de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı tüm Türkiye’yi kapsıyor. Sokağa çıkma yasağı cezası uygulanmaması için vatandaşların devlet yetkilileri tarafından toplum sağlığı için getirilen kısıtlamalara uymaları gerekiyor.

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