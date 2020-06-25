Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşen karantina süreçlerinin ardından yavaş yavaş normale dönülmeye başlansa da bazı tedbirler konusunda yetkililer özenli davranmaya devam ediyor. Hafta sonu gerçekleşecek sınav sebebiyle uzun süredir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konuşuluyordu. Hafta sonu için plan yapmak isteyen vatandaşların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklandı mı?” oldu. Yapılan açıklamaya göre 27 Haziran ve 28 Haziran’da belirli saatler içerisinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Saatleri



YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 27 Haziran 2020 ve 28 Haziran 2020 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek. İlk oturum 27 Haziran Cumartesi günü 10.15’te başlayacak ve saat 13.00’de son bulacak. İkinci oturum ise 28 Haziran Pazar günü 10.15’te başlayacak ve 13.15’te sonlanacak. Son oturum ise yine 28 Haziran Pazar günü gerçekleşecek ve 15.45’te başlayıp 17.45’de bitecek. Çok sayıda öğrencinin katılacağı sınavın öncesinde ve sonrasında şehirlerde bir hayli yoğunluk olacağı öngörüldüğü için hafta sonu iki gün boyunca belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde?” sorusu nihayet cevap buldu. Bulaşma riskini en aza indirmek yoğunluğu azaltmak amacıyla gerçekleşecek sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlar; 27 Haziran Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında ve 28 Haziran Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnai durumlar dışında vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilecek.