Hafter cephesinin ateşkese sıcak bakmasının nedenleri

İSTANBUL (AA) - MUSTAFA DALAA - Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek amacıyla başlattığı harekatın üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen operasyon hala amacına ulaşamadı.

Hafter, Trablus'u ele geçirmek amacıyla yaklaşık 45 gün önce bir operasyon başlattı. Operasyonu hızlı ve kararlı bir şekilde tamamlayacağı vaadinde bulunan Hafter, Trablus'un çevresindeki bazı mahalleleri kazanmasına rağmen başkentin merkezini ele geçirmede başarısız oldu. Artan can kayıpları ve çatışmaların yol açtığı hasar nedeniyle Libya'ya yönelik dünyadan ateşkes çağrıları da giderek yoğunlaştı.

Libya'nın doğusunda Hafter'in en yakın siyasi müttefiklerinden Abdullah es-Seni, ABD merkezli El-Hurra televizyonuna verdiği röportajda, "Müzakereleri memnuniyetle karşılarız ancak ön şart olmaması koşuluyla. (Hafter'e bağlı) Ordunun, eski yerine çekilmesini istemek, işte bu imkansız ancak hayal ürünü." diye konuştu.

Seni'nin bu açıklaması, başkenti ele geçirmek için yaklaşık 1,5 ay önce saldırıya geçen Hafter cephesinden "ateşkese yönelik ilk yeşil ışık" olarak yorumlandı.