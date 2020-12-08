Hafter güçleri Jamaika bandıralı, Türk yük gemisini alıkoydu

Adının açıklanmasını istemeyen bir Türk kaynak ise, Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada geminin Mısır'dan Libya'ya ilaç ve diğer tıbbi malzeme sevkiyatı yaptığını ve yakında salıverilmesinin beklendiğini belirtti.

AA'nın haberine göre, El Mismari bir televizyona kanalına yaptığı açıklamada geminin ilaç yüklü olduğunu ancak yasak ilan ettikleri bir bölgeye girdiği için alıkonulduğunu söyledi.

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) Sözcüsü Ahmed el Mismari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mabrouka adındaki ticari yük gemisinde dokuzu Türk vatandaşı, 17 kişilik mürettebat olduğunu ve henüz kargosunun aranmadığını belirtti.

'Gemideki ilaçlara acilen ihtiyaç duyanlar var'

Söz konusu kaynak "Libya'da acilen ilaç ve kan ürünlerine ihçtiyaç duyan hastalar. Silah ya da başka bir şey olmadığı açık. Bu tür el koymalar doğru değil" dedi.

Türk kaynak, LNA'nın AB'nin Libya'ya uygulanan silah ambargosunu denetlediği İrini Operasyonu'ndan cesaret almış olabileceğni de sözlerine ekledi.

Libya'da rakip taraflar Ekim ayında ir ateşkes anlaşması imzalalmış ve BM, ülkede uzun süredir devam eden çatışmaların sona erdirilmesi için, gelecek yıl seçim yapılmasını amaçlayan bir siyasi diyaloğu kabul ettirmeye çalışıyordu.

Ancak her iki taraf da, ateşkes şartlarının öngördüğü gibi güçlerini cephe hattından çekmedi. Geçen Pazan günü de LNA güçleri bir kışlayı ele geçirdi.

LNA Sözcüsü El Mismari Pazartesi günü de Türkiye'yi Libya Ulusal Uzlaşma hükümetine silah ve savaşçı sağlamakla suçlamıştı. LNA'ya da Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır destek veriyor.

Bir BM uzmanları heyeti, her iki tarafın da yabancı destekçilerin Libya'ya silah ambargosunu deldikleri sonucuna varmıştı.