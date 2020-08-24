Hafter'den Libya'daki ateşkese ilk tepki: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz

Libya'da 21 Ağustos'ta Trablus ve Tobruk yönetimlerinin ilan ettiği ateşkese, Halife Hafter günler sonra tepki gösterdi.

Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed el Mesmari, 21 Ağustos'ta Trablus ve Tobruk yönetimlerinin ayrı ayrı duyurduğu ateşkes anlaşmasını "medyaya yapılan bir pazarlama" olarak değerlendirdi ve "gerçek olan sahada yaşananlardır" dedi.

Ateşkesi kabul etmediklerine dair bir ifade kullanmayan ancak Sirte'ye yönelik herhangi bir hareketlilik olması durumunda karşılık vereceklerini belirten Mismari, Türkiye'ye ait gemilerin ve fırkateynlerin bu bölgeye ilerlediğini gözlemlediklerini iddia etti.

Açıklamasında Sirte haritası gösteren Mesmari, "Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri Sirte'deki ve Cufra'daki birliklerimize saldırmak ve ardından petrol zengini bölgeye ilerlemek istiyor" dedi ve buradan gelecek bir adıma karşılık vereceklerini duyurdu.

Mesmari, bu açıklamasından birkaç saat sonra Suudi Arabistan'daki El Hadath isimli TV kanalına röportaj verdi. Bu kez daha yumuşak bir tonla konuşan Mesmari, "Hafter'in ateşkesi reddetmediğini" belirtti. Daha önceki açıklamaları için ise sadece "UMH'nin metninin Ankara'da yazıldığına inandıklarını" söyledi.