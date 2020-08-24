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Hafter'den Libya'daki ateşkese ilk tepki: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz

24.08.2020 17:35 | Son Güncelleme

Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed el Mesmari, 21 Ağustos'ta Trablus ve Tobruk yönetimlerinin ayrı ayrı duyurduğu ateşkes anlaşmasını "medyaya yapılan bir pazarlama" olarak değerlendirdi ve "gerçek olan sahada yaşananlardır" dedi.

Hafter'den Libya'daki ateşkese ilk tepki: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz

Libya'da 21 Ağustos'ta Trablus ve Tobruk yönetimlerinin ilan ettiği ateşkese, Halife Hafter günler sonra tepki gösterdi.

Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed el Mesmari, 21 Ağustos'ta Trablus ve Tobruk yönetimlerinin ayrı ayrı duyurduğu ateşkes anlaşmasını "medyaya yapılan bir pazarlama" olarak değerlendirdi ve "gerçek olan sahada yaşananlardır" dedi.

Ateşkesi kabul etmediklerine dair bir ifade kullanmayan ancak Sirte'ye yönelik herhangi bir hareketlilik olması durumunda karşılık vereceklerini belirten Mismari, Türkiye'ye ait gemilerin ve fırkateynlerin bu bölgeye ilerlediğini gözlemlediklerini iddia etti.

Açıklamasında Sirte haritası gösteren Mesmari, "Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri Sirte'deki ve Cufra'daki birliklerimize saldırmak ve ardından petrol zengini bölgeye ilerlemek istiyor" dedi ve buradan gelecek bir adıma karşılık vereceklerini duyurdu.

Sirte Havzası, Libya'nın en zengin yeraltı kaynaklarına sahip bölgesi

Mesmari, bu açıklamasından birkaç saat sonra Suudi Arabistan'daki El Hadath isimli TV kanalına röportaj verdi. Bu kez daha yumuşak bir tonla konuşan Mesmari, "Hafter'in ateşkesi reddetmediğini" belirtti. Daha önceki açıklamaları için ise sadece "UMH'nin metninin Ankara'da yazıldığına inandıklarını" söyledi.

Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği Trablus hükümeti'nin lideri Fayez el Sarraj, General Halife Hafter'in ateşkesi ihlâl etmemesi için Tobruk hükümetinin garanti vermesini talep ediyor.

Ateşkes için Sirte şartı

2014'ten bu yana kendisine bağlı orduyla birlikte ülkenin doğusundan başlayarak büyük bir kısmını ele geçiren Hafter, Tobruk'taki meclisi destekliyor.

Ancak son birkaç aydır Hafter ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin lideri Akile Salih arasında bazı anlaşmazlıklar var.

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih

Akile Salih, Hafter'in sahada ilerleyişinin durduğu Nisan ayında, tarafların bir araya gelmesi ve siyasi süreç başlaması gerektiğine dair açıklamalar yapmış ancak bu açıklamalara Hafter tepki göstermişti. Nisan ayı sonunda Hafter, "yetkiyi Tobruk parlamentosundan değil ordudan aldığını" söyleyerek "yönetimi ele aldığını" savunmuştu.

Hafter'in açıklamalarına Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tepki göstermişti.

Hafter'in Nisan 2019'da başlattığı Trablus operasyonu, bu yılın başında Türkiye'nin Trablus hükümetine verdiği desteğin ardından durdu. Haziran ayından itibaren Hafter güçleri geri çekilmeye başlarken Ankara ve Trablus hükümetleri, operasyonların Hafter'in Sirte'den çekilmesi halinde durdurulacağını, aksi halde ateşkes anlaşmasına açık olmadıklarını belirtiyordu.

Hafter'e bağlı birlikler de ateşkesin sürmesi için UMH'ye bağlı birliklerin Sirte operasyonundan vazgeçmiş olmasını şart koşuyor.

21 Ağustos'ta iki taraflı ilan edilen ateşkese göre tarafların almak için son aylarda yoğun mücadele verdikleri Sirte ve Cufra kentleri silahsızlandırılacak. Bu kentlerin güvenliği taraflarca kurulacak ortak polis gücüyle sağlanacak.

Daha önce Türkiye ve Hafter'i destekleyen Rusya arasında süren ateşkes görüşmeleri Sirte konusundaki uzlaşmazlık nedeniyle sonuca ulaşmamıştı. Hafter, Sirte'den çekilmeyi reddetmiş; Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Temmuz ayında "Sirte'ye operasyon hazırlıkları var ama şu anda masayı deniyoruz. Burada Hafter ve Hafter'i destekleyen güçlerin çekilmesini deniyoruz. Eğer buralardan çekilirlerse o zaman bir ateşkesi kabul ederim diyor Sarraj hükümeti." demişti.

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