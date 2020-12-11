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Hailey Bieber'dan Kylie Jenner'a... Kapış kapış giden kova şapka trendi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Daha çok balıkçı şapkası olarak bilinen kova şapkalar, artık ünlü ünsüz birçok kişinin kafasında. Tekrar moda olan bu şapkaları Hailey Bieber'dan Kylie Jenner'a kadar birçok ünlüde görmek mümkün.

Hailey Bieber'dan Kylie Jenner'a... Kapış kapış giden kova şapka trendi!

Daha ucuza sahip olacağınız gibi lüks markalar tarafından da satılan kova şapkalar, markası ne olursa olsun kapış kapış gidiyor.

Bir zamanlar balıkçılar tarafından kullanılan şapkaları artık Kylie Jenner, Hailey Bieber, Shanina Shaik ve Pip Edwards gibi stil yıldızlarında görüyoruz.

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Ünlü markaların satışını yapan Lyst, Eylül ayından bu yana kova şapka aramalarının her ay yaklaşık yüzde 30 arttığını açıkladı. Uluslararası alanda, kova şapkalara olan talep 2020'de aylık bazda yüzde 13 artarken, Prada (Jenner ve Edwards'da görüldüğü gibi), Gucci, Ganni, Stussy ve Jacquemus en çok aranan markalar arasında yer aldı.

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'YAZIN ÖN PLANA ÇIKACAK'

Marka sözcüsü, Hailey Bieber, Kelly Gale ve Elsa Pataky tarafından giyilen tasarımları için 'Son 12 ayda kova şapka satışlarının yaklaşık yüzde 500 arttığını gördük' dedi ve ekledi: Plajda güneş ve rüzgardan korunma için çok pratikler ve onları taşımak kolay. Yazın bu trendin daha da ön plana çıkacağını düşünüyoruz.'

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