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HAKAN FİDAN kimdir, kaç yaşında? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan evli mi? İşte hayatı

03.06.2023 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Fidan'ın hayatı ve kim olduğu, yaptığı görevler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dışişleri Bakanı olarak açıklanan Fidan, merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer alıyor. Fidan, akademik tahsilinin büyük kısmını TSK'daki görevi esnasında yapmış ve 2010 yılında MİT Başkanı olmuştur. Daha sonrasında 10 Şubat 2015 tarihinde bu görevinden ayrılmış, 10 Mart 2015'te geri dönmüştür. Peki, Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında? MİT Başkanı Hakan Fidan evli mi? İşte hayatı...

HAKAN FİDAN kimdir, kaç yaşında? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan evli mi? İşte hayatı

Hakan Fidan'ın kim olduğu Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2015 yılından beri aktif olarak MİT Başkanı görevini sürdürmüş olan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasıyla Dışişleri Bakanı oldu. Fidan, TSK'daki Astsubaylık görevinden mecburi hizmetini müteakip istifa etmiş, daha sonra Büyükelçilik Siyasi ve Ekonomik Danışmanlığı, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı (Dış politika ve uluslararası güvenlikten sorumlu) görevlerinin yanısıra Başbakanlık Özel Temsilciliği de yapmıştır. İşte Hakan Fidan'ın biyografisi...

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu (1986) ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu mezunudur. Evlidir.

Akademik tahsilinin büyük kısmını TSK'daki görevi esnasında yapmıştır. Almanya'da bulunan NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu İstihbarat ve Harekat Başkanlığı'nda yurtdışı görevde bulunmuştur.

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Bu dönemde, University of Maryland University College'dan Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisans dereceleri, yurda döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora dereceleri almıştır.

TSK'daki Astsubaylık görevinden mecburi hizmetini müteakip istifa etmiş, daha sonra Büyükelçilik Siyasi ve Ekonomik Danışmanlığı, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı (Dış politika ve uluslararası güvenlikten sorumlu) görevlerinin yanısıra Başbakanlık Özel Temsilciliği de yapmıştır.

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Bu görevlere paralel olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma İşbirliği Platformu Danışma Kurulu Üyeliği, Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği, Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve OYAK Genel Kurul Üyeliği yapmıştır.

Uluslararası güvenlik, uluslararası kalkınma ve Türk Dış Politikası konularında akademik çalışmalarda bulunmuştur. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde yarı zamanlı olarak uluslararası ilişkiler alanında dersler vermiştir.

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Kısa bir süre MİT Müsteşar Yardımcılığı görevinin ardından, 27 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarı olarak atanmış ve 10 Şubat 2015 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır.

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10 Şubat 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisinden milletvekili aday adayı olmak için istifa etti. Ancak 9 Mart 2015 tarihinde yazılı açıklama yaparak aday adaylığı başvurusunu geri çekti. 10 Mart 2015'te görevine geri döndü.

Hakan Fidan, şu anda mevcut Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı'dır.


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