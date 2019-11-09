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Hakan Şükür’ün babasının mal varlığına tekrardan tedbir konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 19:33 | Son Güncelleme

Eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür’ün FETÖ üyeliğinden yargılan davada mal varlığına tekrardan tedbir konuldu.

Hakan Şükür’ün babasının mal varlığına tekrardan tedbir konuldu

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür’ün babası 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Ekim’de görülen davada mahkeme heyetine mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması için itirazda bulunmuştu. Görülen davada mal varlığı üzerindeki tedbir mahkeme heyetince kaldırılmıştı.

İtirazı değerlendirmek üzere tekrardan toplanan 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, aldığı kararla sanığın mal varlığına yeniden tedbir konulmasına karar verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Şükür selmet şükür FETÖ

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