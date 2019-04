"Hakan:Muhafız"ın yeni bölümü film festivalinde gösterildi

Dizide Hakan'ın ağabeyi "Levent"i canlandıran Engin Öztürk de ikinci sezona dahil olduğunu belirterek, canlandırdığı karaktere ilişkin "Ben muhafızım. Muhafız soyundan geliyorum. Hakan'ın ağabeyiyim. Ama Hakan ile farklı hayatlar yaşamışız. Hakan'a hayat iyi davranırken bana çok iyi davranmamış. O yüzden aradaki farkı göreceğiz aslında." diye konuştu.

Dizide "Faysal Erdem"i canlandıran Okan Yalabık, Hakan:Muhafız'da rol almanın heyecan verici olduğunu vurgulayarak, "Artık yoğun bir çalışmadan sonra seyircilerin takdirine bırakıyoruz. Bakalım neler olacak? Hemen hemen bütün karakterlerle ilgili (sürprizler) var." diye konuştu.

Yalabık, internetin dizi yayıncılığında geldiği noktaya ilişkin ise şunları dile getirdi:

"Dijital devrim, hayatımızın her noktasında bize yeni alışkanlıklar getirdiği gibi, medyada da bunu yapıyor. Herhalde 5-10 sene sonra bazı şeyleri yeniden tanımlamamız gerekecek. Dolayısıyla belki biz, medyanın tarihinde bir geçiş dönemine tanık oluyoruz. Televizyonu tekrar tanımlayacağımız bir zaman gelecek. Bu, bütün dünya için bir geçiş dönemi. Dramalar için de bence yerini buluyor. Çok daha kendine has bir karakteri var. Bence her şey çok güzel olacak. Sadece şu anda bir geçiş dönemindeyiz."