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Hakaret mesajı gündeme oturmuştu! Ayşe Yüksel'in ablası Nursema Yüksel tesettürden çıktı Son hali dikkat çekti

19.10.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonuna, Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ailesi arasındaki gerginlik damga vurmuştu. Ayşe Yüksel'in ablası Nursema Yüksel'in, Zuhal Kalaycıoğlu'na hakaret ettiği öne sürülmüş, Nursema Yüksel yayına telefonla bağlanarak bu iddiaları yalanlamıştı. O dönem tesettürlü olan Nursema Yüksel'in son hali şaşırttı.

Hakaret mesajı gündeme oturmuştu! Ayşe Yüksel'in ablası Nursema Yüksel tesettürden çıktı Son hali dikkat çekti

Ayşe Yüksel'in ablası Nursema Yüksel'in, Zuhal Kalaycıoğlu'na hakaret ettiği yönündeki iddialar, Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı. Ilıcalı, yarışmacı ailelerinin sosyal medyada aktif olmaması gerektirdiğini belirterek sitem etmişti. Zuhal Kalaycıoğlu ile gerginlik yaşadığı iddia edilen Nursema Yüksel, başörtüsünü çıkardı.

YARIŞMACI ANNESİNE HAKARET İDDİASI

Ayşe Yüksel'in ablası Nursema Yüksel'in, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'na ''Ayşe'nin Aleyna'nın ....'ne attığı tekmeyi yediremediniz. Apaçık ortada. Allah size Aleyna'yı görmeyi nasip etmesin inşallah'' ifadelerini kullandığı iddiası, Survivor 2021 sezonuna bomba gibi düşmüştü.

Hakaret iddiası ortalığı karıştırmıştı! Ayşe Yüksel'in ablası Nursema Yüksel tesettürden çıktı Ablası tesettürden çıktı! Son hali dikkat çekti

Nursema Yüksel, böyle bir paylaşım yapmadığını inkar ederken, duruma Acun Medya yönetimi el koymak zorunda kalmıştı. Acun Ilıcalı, yarışmacı ailelerinin bu tür gerginlikler yaratmaması gerektiğini söyleyerek, Nursema Yüksel ve Zuhal Kalaycıoğlu'nu kameralar önünde uyarmıştı.

Hakaret iddiası ortalığı karıştırmıştı! Ayşe Yüksel'in ablası Nursema Yüksel tesettürden çıktı Ablası tesettürden çıktı! Son hali dikkat çekti

İŞTE SON HALİ

Zuhal Kalaycıoğlu ile yaşadığı gerginlikle akıllara kazınan Nursema Yüksel, tesettürden çıktı.

Hakaret iddiası ortalığı karıştırmıştı! Ayşe Yüksel'in ablası Nursema Yüksel tesettürden çıktı Ablası tesettürden çıktı! Son hali dikkat çekti

Nursema Yüksel, kendisine yeni bir Instagram hesabı açarak yeni stilini takipçileriyle paylaştı.

Hakaret iddiası ortalığı karıştırmıştı! Ayşe Yüksel'in ablası Nursema Yüksel tesettürden çıktı Ablası tesettürden çıktı! Son hali dikkat çekti

Hakaret iddiası ortalığı karıştırmıştı! Ayşe Yüksel'in ablası Nursema Yüksel tesettürden çıktı Ablası tesettürden çıktı! Son hali dikkat çekti

Hakaret iddiası ortalığı karıştırmıştı! Ayşe Yüksel'in ablası Nursema Yüksel tesettürden çıktı Ablası tesettürden çıktı! Son hali dikkat çekti


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