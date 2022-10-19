Hakaret mesajı gündeme oturmuştu! Ayşe Yüksel'in ablası Nursema Yüksel tesettürden çıktı Son hali dikkat çekti

Ayşe Yüksel'in ablası Nursema Yüksel'in, Zuhal Kalaycıoğlu'na hakaret ettiği yönündeki iddialar, Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı. Ilıcalı, yarışmacı ailelerinin sosyal medyada aktif olmaması gerektirdiğini belirterek sitem etmişti. Zuhal Kalaycıoğlu ile gerginlik yaşadığı iddia edilen Nursema Yüksel, başörtüsünü çıkardı.
Ayşe Yüksel'in ablası Nursema Yüksel'in, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'na ''Ayşe'nin Aleyna'nın ....'ne attığı tekmeyi yediremediniz. Apaçık ortada. Allah size Aleyna'yı görmeyi nasip etmesin inşallah'' ifadelerini kullandığı iddiası, Survivor 2021 sezonuna bomba gibi düşmüştü.
Nursema Yüksel, böyle bir paylaşım yapmadığını inkar ederken, duruma Acun Medya yönetimi el koymak zorunda kalmıştı. Acun Ilıcalı, yarışmacı ailelerinin bu tür gerginlikler yaratmaması gerektiğini söyleyerek, Nursema Yüksel ve Zuhal Kalaycıoğlu'nu kameralar önünde uyarmıştı.
Zuhal Kalaycıoğlu ile yaşadığı gerginlikle akıllara kazınan Nursema Yüksel, tesettürden çıktı.
Nursema Yüksel, kendisine yeni bir Instagram hesabı açarak yeni stilini takipçileriyle paylaştı.
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