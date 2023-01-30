HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hakem Yasin Kol ile aynı ismi taşıması başına dert oldu! 'Maçı o yönetiyor, küfürü ben yiyorum'

Hakem Yasin Kol ile aynı ismi taşıması başına dert oldu! 'Maçı o yönetiyor, küfürü ben yiyorum'

30.01.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan manav Yasin Kol'un (39), Süper Lig hakemi Yasin Kol ile fiziksel benzerliği ve aynı adı-soyadı taşıması, başına dert oldu. Hakem Yasin Kol'un yönettiği maçlardan sonra taraftarlar, manav Yasin Kol'u hakem Yasin Kol zannederek sosyal medya hesabına tepki, hakaret ve küfür yağdırıyor. Yaşananlara üzüldüğünü söyleyen Kol, "Yasin Kol maçı yönetiyor, hakaretleri ben ve ailem yiyoruz" dedi. İşte ilginç olayın detayları...

Hakem Yasin Kol ile aynı ismi taşıması başına dert oldu! 'Maçı o yönetiyor, küfürü ben yiyorum'

Trabzon Sürmene'de manavlık yapan Yasin Kol, Spor Toto Süper Lig’de görev alan Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol ile aynı adı-soyadı taşıması ve fiziksel benzerliği nedeniyle zor günler geçiriyor. Yasin Kol, tecrübeli hakemin yönettiği maçlardan sonra farklı takım taraftarlarının sosyal medya hesaplarından tepki, hakaret ve küfürlerine maruz kalıyor. Yaşadıklarından etkilenen Kol, suç duyurusuyla çözüm arayarak hakaretlerin son bulmasını istediğini söyledi.

46a0a4f4d0631b1e318d191039eca63c

‘UZAKTAN AKRABAYIZ’

Hakem Yasin Kol’un yönettiği her maç sonrası hakaretler aldığını söyleyen manav Yasin Kol, “Hakem Yasin Kol ile uzaktan akrabayız. İsim benzerliğinden dolayı bana hakaretler, küfürler, ağır sözler kullanılıyor. 3-4 aydan beri aynı sıkıntılarla karşılaşıyorum. En son dayanamadım, gittim şikayette bulundum. Rahatsızlık duydum. Üzülüyorum böyle durumlardan dolayı. Hakaretler ediyorlar, kaldıramıyorum. Facebook hesabımı kapattım ama bu kez Instagram’dan yazıyorlar. İsim ve soy isimlerimiz tutuyor. Bana devamlı ağza alınmayacak kelimeler söylüyorlar. Hakaret ediyorlar. Aynı köydeniz ama o doğma büyüme İstanbul’da görevini yapıyor. Ben Trabzon Sürmene’de oturuyorum. Manavlıkla uğraşıyorum. Sadece isim benzerliğinden dolayı hakaret ediyorlar” diye konuştu.

5f39e8a95129219bb3a3facc7155130e

‘MAÇ İZLEMEYİ ÇOK SEVERİM AMA HEVESİMİ KIRIYORLAR’

Yaşadıkları nedeniyle maç izleme keyfini de kaybettiğini belirten Kol, “Elimden geldiği kadar telefon kullanmamaya çalışıyorum. Devamlı hakaretler duyuyorum. 2 yıllık evliyim. Onlar da üzülüyor. Ben de bunalıyorum bu olaylarla karşılaştıktan sonra. Sıkıntı verici şeyler. Aslında ben maç izlemeyi çok severim ama hevesimi kırıyorlar, izleyemiyorum, strese sokuyorlar beni. Hayatta en çok sevdiğim şey maç, onu da izlememeye karar verdim” dedi.

7996878aa8f477e7b37d0c29b614b348

‘YASİN KOL’UN YÖNETTİĞİ MAÇLARI İZLEYEMİYORUM’

Hakem Yasin Kol’un maç yönettiği günlerde strese girdiğini kaydeden manav Kol, “Yasin Kol’un yönettiği maçları izleyemiyorum. Hata da yaptığını zannetmiyorum. Taraftarı memnun etme şansı yok. Yasin Kol maçı yönetiyor, hakaretleri ben ve ailem yiyoruz. Maçları doğru da yönetse yanlış da yönetse lafları ben işitiyorum. Küfür hiçbir maçta, hiçbir yerde olmaması gereken bir şey. Bu durumdan eşim de ailem de rahatsız oluyor. Türk futbolunun ilerlemesi için küfrün her yerden kalkması lazım” diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Fuhuş yapıyorlar bodrum katta' 3 gün arayla 2 kez şok yaşadılar'Fuhuş yapıyorlar bodrum katta' 3 gün arayla 2 kez şok yaşadılar
İstanbul'da beyaz hasret sona eriyor!İstanbul'da beyaz hasret sona eriyor!
Ailesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktıAilesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Hakem Manav Yasin Kol hakaret Küfür

En Çok Okunan Haberler

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Şehrin en işlek noktalarına asıldı! "İstanbul'umuza hoş geldiniz"

Şehrin en işlek noktalarına asıldı! "İstanbul'umuza hoş geldiniz"

ABD basınından çarpıcı 'İsrail' iddiası!

ABD basınından çarpıcı 'İsrail' iddiası!

Son dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi

Son dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi

Çekmeköy'de feci olay! El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı...

Çekmeköy'de feci olay! El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı...

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.