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Hakim ve savcılarla ilgili alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

19.10.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakim ve savcılarla ilgili alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi. Listede 38 hakim, 20 savcı ve 5 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

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HSK'nin bir başka kararında ise Ağustos 2022 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete HSK Hâkimler ve Savcılar Kurulu
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