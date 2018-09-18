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Hakim yardımcılığı geliyor! Adalet Bakanı Gül duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 13:26 | Son Güncelleme

Hakim yardımcılığı için son dakika açıklaması! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada "Hakim yardımcılığı müessesi üzerinde çalışıyoruz. Bu sistemde mesleğe geçiş öncesinde bir kademe oluşturmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakim yardımcılığı geliyor! Adalet Bakanı Gül duyurdu

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
hakim yardımcılığı abdülhamit gül

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu bana yardımcı doçentliği hatırlattı..Yar doç--Yar yarg.
kamuda hukuk okuyup yaş sebebiyle hakim savcılık sınavlarına katılamayan ve kurum içi yükselme sınavlarında açılmadığı için diploması klasörde kalan bir çok hukukçu var bu konuda bir çalışma yapılması gerektiğine inanıyorum.
Ne gerek var hakime savciya yardimciya hukuk zaten gukuk hirsizliklarin rusvetin talanin hesabini verenmi var huzuru mahserde al-lah sorar bu talani hirsizligi
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