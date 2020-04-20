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  4. Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde büyük panik! Yılan sürüleri...

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde büyük panik! Yılan sürüleri...

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2020 18:10 | Son Güncelleme

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde büyük panik! Yılan sürüleri...

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki ‘Yılan Pınarı’ bölgesinde yılanların sürü halinde güneşlenmesi görenleri şaşırtıyor. Yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar, Brezilya’nın ‘Yılan Adası’nı andırıyor. Yoldan geçenler ise yılanların bazen topluca yola kadar geldiklerini ifade etti.

"HEM KORKUTUYOR HEM DE ŞAŞIRTIYOR"

Yoldan geçen Nevzat Çınar adlı vatandaş, her sene düzenli bisiklet turu yaptığını belirterek, “Yüksekova’ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyünde her sene bulunan yılanlar bu defa yola çıktılar. Yol boyu yılanları sürü halinde görmek mümkün. Bu yılanların sürü halinde yola çıkması hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Bu yoldan geçenlerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şu an sürü halinde yavru yılanları görmek de mümkün” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova yılan

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