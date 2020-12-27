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Hakkari’de 2 asker çığ altında kaldı

27.12.2020 09:18 | Son Güncelleme:
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Hakkari’nin Şemdinli bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolu açma çalışmaları esnasında 2 asker çığ altında kaldı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kalmıştır.

Hakkari’nin Şemdinli bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolu açma çalışmaları esnasında 2 asker çığ altında kaldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kalmıştır. Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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