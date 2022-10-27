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Hakkâri’de öğrenci servisleri denetlendi

27.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, öğrenci servislerini denetledi.Hakkari İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik ve şube müdürlerinden oluşturulan komisyon tarafından sabah saat 06.30 sıralarında Depin mevkiinde yapılan denetimde, çeşitli köylerden okullara taşıma yapan öğrencilerin bulunduğu taşıma araçları ve sürücüler denetlendi.Araçlarda sürücülerin kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kapasite içerisinde taşıma yapıp yapmadığı incelendi.

Hakkâri’de öğrenci servisleri denetlendi

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, öğrenci servislerini denetledi.
Hakkari İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik ve şube müdürlerinden oluşturulan komisyon tarafından sabah saat 06.30 sıralarında Depin mevkiinde yapılan denetimde, çeşitli köylerden okullara taşıma yapan öğrencilerin bulunduğu taşıma araçları ve sürücüler denetlendi.
Araçlarda sürücülerin kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kapasite içerisinde taşıma yapıp yapmadığı incelendi. Yetkililer, servis sürücülerinin öğrenci dışında yolcu alıp almadıklarını kontrol ettiklerini belirterek, öğrencilerin güvenli ve emniyet içerisinde taşınmaları konusunda hassasiyetle konunun üzerinde durduklarını söylediler.
Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Araçları Kontrol Komisyonu, öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak üzere yoğun ve sürekli denetimlerin yapılacağını ve herhangi bir aksamaya meydan verilmeyeceğini ifade ederek, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygun şekilde araç kullanan ve yönetmelik gereği aracında eksiği bulunmayan araç şoförlerine teşekkür ederiz. Hakkâri’de, öğrenci taşıyan ve diğer hatlardaki servis araçlarında da değişik saat ve tarihlerde denetimlerimiz devam edecek” dediler.

Hakkâri’de öğrenci servisleri denetlendi

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