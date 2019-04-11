Hakkari'de PKK tuzağı imha edildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin basma düzenekli el yapımı patlayıcısı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak operasyonlarını sürdürürken, Yüksekova İlçesi Armutdüzü Mahallesi Arpalı mezrası mevkiinde de geniş çaplı operasyon düzenledi. Arazi arama-tarama faaliyetlerinde bulunan basma düzenekli el yapımı patlayıcı ekipler tarafından imha edildi.

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