Hakkari’de PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari merkez Oğul köyü kırsalında jandarma ve polis ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Yıldırım-2 Cilo/Oğul operasyonu kapsamında; Merkez Oğul köyü kırsal alanında 26 tim ve 411 personel ile orta çaplı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 19 Eylül 2020 günü yakın hava desteği neticesinde etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubu tarafından kullanıldığı değerlendirilen 5 adet sığınak içerisinde; 3 adet kullanıma hazır vaziyette AT-4 tanksavar füzesi, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan büyük tüp, 1 adet EYP yapımında kullanılan küçük tüp, 4 adet AT-4 tanksavar mühimmatı, 5 adet at-4 tanksavar sevk fişeği, 3 adet el bombası, 8 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet kullanıma hazır EYP düzeneği, 12 adet EYP uzaktan kumanda düzeneği, 3 adet termal şemsiye, 1 adet akü, 1 adet yazıcı, 1 adet telsiz, 1 adet kaynak makinası, çok miktarda elektrikli fünye ve kablo, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 3 şahsın evi aranmış olup; 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.



