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Hakkari'de tuzaklanmış patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 18:19 | Son Güncelleme

Hakkari'de tuzaklanmış patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de tuzaklanmış patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari kırsalında tuzaklanmış patlayıcı ve RPG-7 mühimmatı ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerce dün yapılan çalışmalarda Çukurca ilçesi Gündeş mezrası kırsalında tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve 3 RPG-7 mühimmatı bulundu.

Ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat, imha edildi.

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Hakkari mühimmat patlayıcı

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