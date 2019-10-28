Hakkâri’de yaralanan asker şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkâri’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bakan Akar, "23 Ekim 2019 tarihinde Hakkâri Yüksekova bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

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