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Hakkarililer bu kış doğal gazla ısınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

Hakkari'de terörden temizlenen dağlar ve zorlu arazilerden geçirilen boru hattıyla kente ulaştırılan doğal gaz bu yıl evleri ısıtacak - Yüklenici firmanın bazı noktalarda kazı, hat döşeme ve sistem kutuları yerleştirme çalışması yürüttüğü kentte, sonbaharda bazı mahallelere doğal gaz verilmesi hedefleniyor - Vali İdris Akbıyık: - "Herhangi bir mani olmadan çalışmalar devam ederse eylül ayında ya da kışa girmeden Hakkari'de konutlarımızda, iş yerlerimizde doğal gazı, daha temiz yakıtı kullanacağız"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI/HİKMET TEMEŞ - Hakkari'de, 3 yıl önce başlatılan doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşlar bu kış evlerinde doğal gazla ısınacak.

Kentin doğal gaza kavuşması için hazırlanan proje kapsamında BOTAŞ tarafından yapılan ihale sonucu 3 yıl önce başlatılan boru hattı döşeme işi, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen ekiplerin özverili çalışmasıyla tamamlandı.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nden başlatılan 204 kilometrelik hat, güvenlik güçlerinin mücadelesi sonucu terörden temizlenen 3 bin rakımlı dağlarda ve zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmaların ardından kente ulaştırıldı.

Doğal gaz boru hattında son testlerin yapıldığı kentte, diğer taraftan da ekiplerce şehir merkezindeki bazı noktalarda hatlar kazılıyor, sistem kutuları yerleştiriliyor.

Kent merkezinde yürütülen yoğun çalışmalar kapsamında alt yapıları tamamlanan bazı mahallelere, eylül ayında doğal gaz verilmesi planlanıyor.

Hava kirliliğinin özellikle kış aylarında fazla olduğu yerler arasındaki Hakkari'de vatandaşlar, bu kış kömür çilesinden kurtularak evlerinde doğal gazla ısınmayı bekliyor.

- "Kışa girmeden evlerimizde doğal gaz kullanacağız"

Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal gaz projesinin kent için hayata geçirilen en önemli projelerden biri olduğunu söyledi.

Van'ın Erçek istasyonundan Hakkari'ye kadar yaklaşık 204 kilometrelik doğal gaz boru hattının döşendiğini belirten Akbıyık, şu anda Berçelen ve Ördekli köyleri arasında testlerin yapıldığını bildirdi.

Yüklenici firmanın şehir içindeki çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Herhangi bir mani olmadan çalışmalar devam ederse eylül ayında ya da kışa girmeden Hakkari'de konutlarımızda, iş yerlerimizde doğal gazı, daha temiz yakıtı kullanacağız. 2019 programında şehir içinde yaklaşık 16 kilometrelik bölüm yer alıyor. Bunun artırılması için ilgili firmayla görüşmeler yapıyoruz. Hava kirliliğinin önlenmesi, konutlarda ve iş yerlerinde daha temiz enerjinin, ısıtma ya da diğer amaçlarla kullanılmasında doğal gaz çok önemli. Hakkari halkı dört gözle doğal gaz kullanmayı bekliyor. Bir aksilik olmazsa kışın doğal gazı kullanacağız."

Vatandaşlardan Adil Tatlı da kış aylarında yaklaşık 7 ay kömür kullandıklarını belirterek, "Doğal gazın gelmesini dört gözle bekliyoruz. Ekipler özveriyle çalışıyor. Kışın kentin üzerinde duman bulutu oluşuyor. İnşallah bu sene doğal gaz ile temiz havaya da kavuşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

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