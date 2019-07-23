Hakkarililer bu kış doğal gazla ısınacak

Doğal gaz boru hattında son testlerin yapıldığı kentte, diğer taraftan da ekiplerce şehir merkezindeki bazı noktalarda hatlar kazılıyor, sistem kutuları yerleştiriliyor.

Kentin doğal gaza kavuşması için hazırlanan proje kapsamında BOTAŞ tarafından yapılan ihale sonucu 3 yıl önce başlatılan boru hattı döşeme işi, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen ekiplerin özverili çalışmasıyla tamamlandı.

- "Kışa girmeden evlerimizde doğal gaz kullanacağız"

Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal gaz projesinin kent için hayata geçirilen en önemli projelerden biri olduğunu söyledi.

Van'ın Erçek istasyonundan Hakkari'ye kadar yaklaşık 204 kilometrelik doğal gaz boru hattının döşendiğini belirten Akbıyık, şu anda Berçelen ve Ördekli köyleri arasında testlerin yapıldığını bildirdi.

Yüklenici firmanın şehir içindeki çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Herhangi bir mani olmadan çalışmalar devam ederse eylül ayında ya da kışa girmeden Hakkari'de konutlarımızda, iş yerlerimizde doğal gazı, daha temiz yakıtı kullanacağız. 2019 programında şehir içinde yaklaşık 16 kilometrelik bölüm yer alıyor. Bunun artırılması için ilgili firmayla görüşmeler yapıyoruz. Hava kirliliğinin önlenmesi, konutlarda ve iş yerlerinde daha temiz enerjinin, ısıtma ya da diğer amaçlarla kullanılmasında doğal gaz çok önemli. Hakkari halkı dört gözle doğal gaz kullanmayı bekliyor. Bir aksilik olmazsa kışın doğal gazı kullanacağız."

Vatandaşlardan Adil Tatlı da kış aylarında yaklaşık 7 ay kömür kullandıklarını belirterek, "Doğal gazın gelmesini dört gözle bekliyoruz. Ekipler özveriyle çalışıyor. Kışın kentin üzerinde duman bulutu oluşuyor. İnşallah bu sene doğal gaz ile temiz havaya da kavuşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

